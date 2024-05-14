https://ria.ru/20240514/lyubimova-1945771223.html

КПРФ будет голосовать против Любимовой на посту министра культуры

КПРФ будет голосовать против Любимовой на посту министра культуры - РИА Новости, 14.05.2024

КПРФ будет голосовать против Любимовой на посту министра культуры

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что КПРФ будет голосовать против Любимовой на посту министра культуры. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:27

2024-05-14T08:27

2024-05-14T08:53

политика

кпрф

ольга любимова

геннадий зюганов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944143672_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_4df7ca067b1730623a08280b2b09be2a.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что КПРФ будет голосовать против Любимовой на посту министра культуры."Нас абсолютно не устраивает культурная политика... будем голосовать против (Ольги Любимовой на пост главы Минкультуры)", - сказал он на заседании фракции.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, кпрф, ольга любимова, геннадий зюганов, россия