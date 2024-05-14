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КПРФ будет голосовать против Любимовой на посту министра культуры - РИА Новости, 14.05.2024
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08:27 14.05.2024 (обновлено: 08:53 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/lyubimova-1945771223.html
КПРФ будет голосовать против Любимовой на посту министра культуры
КПРФ будет голосовать против Любимовой на посту министра культуры - РИА Новости, 14.05.2024
КПРФ будет голосовать против Любимовой на посту министра культуры
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что КПРФ будет голосовать против Любимовой на посту министра культуры. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:27
2024-05-14T08:53
политика
кпрф
ольга любимова
геннадий зюганов
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что КПРФ будет голосовать против Любимовой на посту министра культуры."Нас абсолютно не устраивает культурная политика... будем голосовать против (Ольги Любимовой на пост главы Минкультуры)", - сказал он на заседании фракции.
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политика, кпрф, ольга любимова, геннадий зюганов, россия
Политика, КПРФ, Ольга Любимова, Геннадий Зюганов, Россия
КПРФ будет голосовать против Любимовой на посту министра культуры

Зюганов: КПРФ будет голосовать против Любимовой на посту министра культуры

© Фото : Министерство культуры Российской ФедерацииМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Министерство культуры Российской Федерации
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что КПРФ будет голосовать против Любимовой на посту министра культуры.
"Нас абсолютно не устраивает культурная политика... будем голосовать против (Ольги Любимовой на пост главы Минкультуры)", - сказал он на заседании фракции.
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ПолитикаКПРФОльга ЛюбимоваГеннадий ЗюгановРоссия
 
 
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