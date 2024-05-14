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Биография Ольги Любимовой

Биография Ольги Любимовой - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Ольги Любимовой

Ольга Борисовна Любимова родилась 31 декабря 1980 года в Москве. В 2007 году окончила факультет театральной журналистики ГИТИС по специальности "театровед". РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:28

2024-05-14T22:28

2024-05-14T22:28

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Ольга Борисовна Любимова родилась 31 декабря 1980 года в Москве. В 2007 году окончила факультет театральной журналистики ГИТИС по специальности "театровед".В 2006-2008 годах - шеф-редактор в дирекции телевизионных программ ОАО Телерадиовещательная компания "Московия".С 2010 по 2011 год была руководителем группы итоговой информационно-аналитической программы, ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания "Культура".С 2011 по 2012 год - старший продюсер документального кино программного департамента ООО "Телеканал ТВ3". С 2015 по 2016 год была советником отдела государственной поддержки неигровых и анимационных фильмов департамента кинематографии министерства культуры РФ.В 2016-2018 годах занимала должность заместителя директора Дирекции социальных и публицистических программ АО "Первый канал".С 2018 по 2020 год – директор департамента кинематографии министерства культуры России.21 января 2020 года была назначена министром культуры РФ. Ольга Любимова принимала участие в создании более 80 документальных фильмов. В частности, она написала сценарии к фильмам "Путь патриарха" (2009), "Столыпин, выстрел в Россию, XX век" (2012), "Ангелы с моря" (2013), "Преподобный Сергий Радонежский" (2014), "Никита Михалков" (2015), а также к мини-сериалу "Война и мифы" (2014), снятому по книге Владимира Мединского "Война. Мифы СССР. 1939-1945". Заместитель председателя попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). Отмечена Благодарностью президента РФ (2019) и Благодарностью Министра культуры РФ (2018).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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