https://ria.ru/20240514/linets-1946007884.html
Путин назначил Линеца начальником Главного управления спецпрограмм
Путин назначил Линеца начальником Главного управления спецпрограмм - РИА Новости, 14.05.2024
Путин назначил Линеца начальником Главного управления спецпрограмм
Президент России Владимир Путин назначил Александра Линеца начальником Главного управления специальных программ президента, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:50
2024-05-14T21:50
2024-05-14T21:50
политика
россия
владимир путин
александр линец
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Линеца начальником Главного управления специальных программ президента, сообщается на сайте Кремля. "Глава государства назначил... Линеца Александра Леонидовича - начальником Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240514/putin-1946004798.html
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политика, россия, владимир путин, александр линец
Политика, Россия, Владимир Путин, Александр Линец
Путин назначил Линеца начальником Главного управления спецпрограмм
Путин назначил Александра Линеца начальником Главного управления спецпрограмм