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Биография Александра Линеца
Биография Александра Линеца - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Александра Линеца
Начальник Главного управления специальных программ президента Российской Федерации Александр Леонидович Линец родился 11 января 1963 года в Краснодарском крае. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:27
2024-05-14T22:27
2024-05-14T22:27
справки
краснодарский край
александр линец
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Начальник Главного управления специальных программ президента Российской Федерации Александр Леонидович Линец родился 11 января 1963 года в Краснодарском крае.В 1984 году окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1999 году – Воронежский государственный университет, в 2006 году – Орловскую региональную академию государственной службы (ныне Орловский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). Кандидат технических наук.В 1984-1986 годах проходил военную службу на офицерских должностях в воинских частях внутренних войск МВД СССР.С 1986 года по 2015 год проходил военную службу на офицерских должностях в органах безопасности.7 апреля 2015 года указом президента Российской Федерации был назначен начальником Главного управления специальных программ президента Российской Федерации.Член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.Награжден государственными наградами.Женат, есть двое взрослых детей.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, краснодарский край, александр линец
Справки, Краснодарский край, Александр Линец
Начальник Главного управления специальных программ президента Российской Федерации Александр Леонидович Линец родился 11 января 1963 года
в Краснодарском крае.
В 1984 году окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище МВД СССР
, в 1999 году – Воронежский государственный университет, в 2006 году – Орловскую региональную академию государственной службы (ныне Орловский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). Кандидат технических наук.
В 1984-1986 годах проходил военную службу на офицерских должностях в воинских частях внутренних войск МВД СССР.
С 1986 года по 2015 год проходил военную службу на офицерских должностях в органах безопасности.
7 апреля 2015 года указом президента Российской Федерации был назначен начальником Главного управления специальных программ президента Российской Федерации.
Награжден государственными наградами.
Женат, есть двое взрослых детей.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников