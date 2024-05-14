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Биография Александра Линеца - РИА Новости, 14.05.2024
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22:27 14.05.2024
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Биография Александра Линеца
Биография Александра Линеца - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Александра Линеца
Начальник Главного управления специальных программ президента Российской Федерации Александр Леонидович Линец родился 11 января 1963 года в Краснодарском крае. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:27
2024-05-14T22:27
справки
краснодарский край
александр линец
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Начальник Главного управления специальных программ президента Российской Федерации Александр Леонидович Линец родился 11 января 1963 года в Краснодарском крае.В 1984 году окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1999 году – Воронежский государственный университет, в 2006 году – Орловскую региональную академию государственной службы (ныне Орловский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). Кандидат технических наук.В 1984-1986 годах проходил военную службу на офицерских должностях в воинских частях внутренних войск МВД СССР.С 1986 года по 2015 год проходил военную службу на офицерских должностях в органах безопасности.7 апреля 2015 года указом президента Российской Федерации был назначен начальником Главного управления специальных программ президента Российской Федерации.Член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.Награжден государственными наградами.Женат, есть двое взрослых детей.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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справки, краснодарский край, александр линец
Справки, Краснодарский край, Александр Линец

Биография Александра Линеца

© Фото : ГУСПАлександр Линец
Александр Линец - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : ГУСП
Александр Линец . Архивное фото
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Начальник Главного управления специальных программ президента Российской Федерации Александр Леонидович Линец родился 11 января 1963 года в Краснодарском крае.
В 1984 году окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1999 году – Воронежский государственный университет, в 2006 году – Орловскую региональную академию государственной службы (ныне Орловский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). Кандидат технических наук.
В 1984-1986 годах проходил военную службу на офицерских должностях в воинских частях внутренних войск МВД СССР.
С 1986 года по 2015 год проходил военную службу на офицерских должностях в органах безопасности.
7 апреля 2015 года указом президента Российской Федерации был назначен начальником Главного управления специальных программ президента Российской Федерации.
Член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
Награжден государственными наградами.
Женат, есть двое взрослых детей.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
СправкиКраснодарский крайАлександр Линец
 
 
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