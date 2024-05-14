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Биография Александра Линеца

Биография Александра Линеца - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Александра Линеца

Начальник Главного управления специальных программ президента Российской Федерации Александр Леонидович Линец родился 11 января 1963 года в Краснодарском крае. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:27

2024-05-14T22:27

2024-05-14T22:27

справки

краснодарский край

александр линец

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Начальник Главного управления специальных программ президента Российской Федерации Александр Леонидович Линец родился 11 января 1963 года в Краснодарском крае.В 1984 году окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1999 году – Воронежский государственный университет, в 2006 году – Орловскую региональную академию государственной службы (ныне Орловский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). Кандидат технических наук.В 1984-1986 годах проходил военную службу на офицерских должностях в воинских частях внутренних войск МВД СССР.С 1986 года по 2015 год проходил военную службу на офицерских должностях в органах безопасности.7 апреля 2015 года указом президента Российской Федерации был назначен начальником Главного управления специальных программ президента Российской Федерации.Член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.Награжден государственными наградами.Женат, есть двое взрослых детей.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

краснодарский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, краснодарский край, александр линец