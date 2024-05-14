https://ria.ru/20240514/levitin-1945848474.html
Левитин сконцентрируется на международном транспортном пути
Левитин сконцентрируется на международном транспортном пути - РИА Новости, 14.05.2024
Левитин сконцентрируется на международном транспортном пути
Советник президента РФ и его специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин главным образом будет концентрироваться РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:07
2024-05-14T13:07
2024-05-14T13:07
политика
россия
игорь левитин
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Советник президента РФ и его специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин главным образом будет концентрироваться на международном транспортном пути, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Левитин, который стал советником президента и спецпредставителем по международному сотрудничеству в области транспорта. Он главным образом будет концентрироваться на международном транспортном пути: Север-Юг и Северном морском пути", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, игорь левитин, дмитрий песков
Политика, Россия, Игорь Левитин, Дмитрий Песков
Левитин сконцентрируется на международном транспортном пути
Песков: Левитин будет концентрироваться на международном транспортном пути