Рейтинг@Mail.ru
Левитин сконцентрируется на международном транспортном пути - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/levitin-1945848474.html
Левитин сконцентрируется на международном транспортном пути
Левитин сконцентрируется на международном транспортном пути - РИА Новости, 14.05.2024
Левитин сконцентрируется на международном транспортном пути
Советник президента РФ и его специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин главным образом будет концентрироваться РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:07
2024-05-14T13:07
политика
россия
игорь левитин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945840864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_896e8692e63060497e22ea6994246afb.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Советник президента РФ и его специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин главным образом будет концентрироваться на международном транспортном пути, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Левитин, который стал советником президента и спецпредставителем по международному сотрудничеству в области транспорта. Он главным образом будет концентрироваться на международном транспортном пути: Север-Юг и Северном морском пути", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231114/chalik-1909357725.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945840864_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_372a77ecfeefcc4a01fb3ddce24c1c33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, игорь левитин, дмитрий песков
Политика, Россия, Игорь Левитин, Дмитрий Песков
Левитин сконцентрируется на международном транспортном пути

Песков: Левитин будет концентрироваться на международном транспортном пути

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкИгорь Левитин
Игорь Левитин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Игорь Левитин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Советник президента РФ и его специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин главным образом будет концентрироваться на международном транспортном пути, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Левитин, который стал советником президента и спецпредставителем по международному сотрудничеству в области транспорта. Он главным образом будет концентрироваться на международном транспортном пути: Север-Юг и Северном морском пути", - сказал Песков журналистам.
Заместитель министра транспорта Игорь Чалик - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Источник сообщил о возможной отставке замглавы Минтранса Чалика
14 ноября 2023, 13:46
 
ПолитикаРоссияИгорь ЛевитинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала