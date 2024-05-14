https://ria.ru/20240514/levitin-1945848474.html

Левитин сконцентрируется на международном транспортном пути

Левитин сконцентрируется на международном транспортном пути - РИА Новости, 14.05.2024

Левитин сконцентрируется на международном транспортном пути

Советник президента РФ и его специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин главным образом будет концентрироваться РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:07

2024-05-14T13:07

2024-05-14T13:07

политика

россия

игорь левитин

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Советник президента РФ и его специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин главным образом будет концентрироваться на международном транспортном пути, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Левитин, который стал советником президента и спецпредставителем по международному сотрудничеству в области транспорта. Он главным образом будет концентрироваться на международном транспортном пути: Север-Юг и Северном морском пути", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231114/chalik-1909357725.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, игорь левитин, дмитрий песков