https://ria.ru/20240514/levitin-1945793530.html
Путин назначил Левитина своим советником и спецпредставителем
Путин назначил Левитина своим советником и спецпредставителем - РИА Новости, 14.05.2024
Путин назначил Левитина своим советником и спецпредставителем
Президент России Владимир Путин назначил Игоря Левитина советником президента Российской Федерации и его специальным представителем по международному... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:57
2024-05-14T10:57
2024-05-14T11:21
политика
россия
игорь левитин
владимир путин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Левитина советником президента Российской Федерации и его специальным представителем по международному сотрудничеству в сфере транспорта, сообщается на сайте Кремля."Своими указами глава государства назначил:.. Левитина Игоря Евгеньевича – советником президента Российской Федерации (отдельным указом на И.Левитина возложены обязанности специального представителя президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере транспорта)", - говорится в сообщении.До этого с сентября 2013 года Левитин занимал пост помощника президента РФ.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, игорь левитин, владимир путин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Игорь Левитин, Владимир Путин, Назначение нового состава правительства России
Путин назначил Левитина своим советником и спецпредставителем
Путин назначил Левитина спецпредставителем по сотрудничеству в сфере транспорта
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Левитина советником президента Российской Федерации и его специальным представителем по международному сотрудничеству в сфере транспорта, сообщается на сайте Кремля.
"Своими указами глава государства назначил:.. Левитина Игоря Евгеньевича – советником президента Российской Федерации (отдельным указом на И.Левитина возложены обязанности специального представителя президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере транспорта)", - говорится в сообщении.
До этого с сентября 2013 года Левитин занимал пост помощника президента РФ.