https://ria.ru/20240514/levitin-1945793530.html

Путин назначил Левитина своим советником и спецпредставителем

Путин назначил Левитина своим советником и спецпредставителем - РИА Новости, 14.05.2024

Путин назначил Левитина своим советником и спецпредставителем

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Левитина советником президента Российской Федерации и его специальным представителем по международному... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T10:57

2024-05-14T10:57

2024-05-14T11:21

политика

россия

игорь левитин

владимир путин

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Левитина советником президента Российской Федерации и его специальным представителем по международному сотрудничеству в сфере транспорта, сообщается на сайте Кремля."Своими указами глава государства назначил:.. Левитина Игоря Евгеньевича – советником президента Российской Федерации (отдельным указом на И.Левитина возложены обязанности специального представителя президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере транспорта)", - говорится в сообщении.До этого с сентября 2013 года Левитин занимал пост помощника президента РФ.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, игорь левитин, владимир путин, назначение нового состава правительства россии