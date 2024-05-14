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Минздрав прокомментировал список лекарств, якобы запрещенных водителям - РИА Новости, 15.05.2024
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23:38 14.05.2024 (обновлено: 02:07 15.05.2024)
https://ria.ru/20240514/lekarstva-1946020401.html
Минздрав прокомментировал список лекарств, якобы запрещенных водителям
Минздрав прокомментировал список лекарств, якобы запрещенных водителям - РИА Новости, 15.05.2024
Минздрав прокомментировал список лекарств, якобы запрещенных водителям
Публикуемый в соцсетях список лекарств, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-14T23:38
2024-05-15T02:07
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Публикуемый в соцсетях список лекарств, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем нежелательно или вообще запрещено."Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Действующее законодательство не содержит положений, которыми устанавливается определение соответствующего перечня.Представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт и.т.д., носит информационный характер", - говорится в сообщении.Ряд препаратов действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, поскольку снижают быстроту реакции, вызывают сонливость и так далее, водить после приема не рекомендуется, пояснили в министерстве.Информация о влиянии препаратов на способность к управлению транспортными средствами и механизмами содержится в инструкциях по их медицинскому применению, подчеркнули в Минздраве.
https://ria.ru/20240502/avtomobil-1943402616.html
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
Минздрав прокомментировал список лекарств, якобы запрещенных водителям

Минздрав: список "запрещенных" водителям лекарств имеет информационный характер

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПродажа лекарств в одной из аптек
Продажа лекарств в одной из аптек - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Продажа лекарств в одной из аптек. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Публикуемый в соцсетях список лекарств, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.
Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем нежелательно или вообще запрещено.
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"Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Действующее законодательство не содержит положений, которыми устанавливается определение соответствующего перечня.
Представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт и.т.д., носит информационный характер", - говорится в сообщении.
Ряд препаратов действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, поскольку снижают быстроту реакции, вызывают сонливость и так далее, водить после приема не рекомендуется, пояснили в министерстве.
Информация о влиянии препаратов на способность к управлению транспортными средствами и механизмами содержится в инструкциях по их медицинскому применению, подчеркнули в Минздраве.
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