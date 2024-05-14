https://ria.ru/20240514/lekarstva-1946020401.html

Минздрав прокомментировал список лекарств, якобы запрещенных водителям

Минздрав прокомментировал список лекарств, якобы запрещенных водителям - РИА Новости, 15.05.2024

Минздрав прокомментировал список лекарств, якобы запрещенных водителям

Публикуемый в соцсетях список лекарств, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-14T23:38

2024-05-14T23:38

2024-05-15T02:07

общество

россия

ярослав нилов

госдума рф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Публикуемый в соцсетях список лекарств, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем нежелательно или вообще запрещено."Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Действующее законодательство не содержит положений, которыми устанавливается определение соответствующего перечня.Представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт и.т.д., носит информационный характер", - говорится в сообщении.Ряд препаратов действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, поскольку снижают быстроту реакции, вызывают сонливость и так далее, водить после приема не рекомендуется, пояснили в министерстве.Информация о влиянии препаратов на способность к управлению транспортными средствами и механизмами содержится в инструкциях по их медицинскому применению, подчеркнули в Минздраве.

https://ria.ru/20240502/avtomobil-1943402616.html

https://ria.ru/20230601/doverennost-1875550789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, ярослав нилов, госдума рф