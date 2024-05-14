https://ria.ru/20240514/lavrov-1945884465.html

Лавров рассказал о работе МИД на африканском направлении

Лавров рассказал о работе МИД на африканском направлении - РИА Новости, 14.05.2024

Лавров рассказал о работе МИД на африканском направлении

И. о. главы МИД РФ, кандидат на этот пост Сергей Лавров рассказал о том, какое внимание уделяют в министерстве иностранных дел работе на африканском... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:53

2024-05-14T14:53

2024-05-14T14:53

политика

россия

сергей лавров

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. И. о. главы МИД РФ, кандидат на этот пост Сергей Лавров рассказал о том, какое внимание уделяют в министерстве иностранных дел работе на африканском направлении. "В свете всего мною сегодня отмеченного и многих других факторов, мы в ходе сейчас намечаемой структурной адаптации нашего министерства к новым реалиям особое внимание уделим существенному повышению доли тех ресурсов, включая, человеческих, повышению организационных возможностей работы на африканском направлении", - сказал он в ходе заседания в Совете Федерации. Лавров поблагодарил главу Совета Федерации Валентину Матвиенко и верхнюю палату за внимание, которое сенаторы уделяют работе МИД, добавив, что " у нас много общих начинаний". Совфед в ходе пленарного заседания во вторник завершает двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб, по итогам обсуждения будет принято соответствующее постановление, информация направлена президенту РФ.

https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, сергей лавров, валентина матвиенко, совет федерации рф