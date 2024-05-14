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Лавров рассказал о работе МИД на африканском направлении - РИА Новости, 14.05.2024
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14:53 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/lavrov-1945884465.html
Лавров рассказал о работе МИД на африканском направлении
Лавров рассказал о работе МИД на африканском направлении - РИА Новости, 14.05.2024
Лавров рассказал о работе МИД на африканском направлении
И. о. главы МИД РФ, кандидат на этот пост Сергей Лавров рассказал о том, какое внимание уделяют в министерстве иностранных дел работе на африканском... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:53
2024-05-14T14:53
политика
россия
сергей лавров
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. И. о. главы МИД РФ, кандидат на этот пост Сергей Лавров рассказал о том, какое внимание уделяют в министерстве иностранных дел работе на африканском направлении. "В свете всего мною сегодня отмеченного и многих других факторов, мы в ходе сейчас намечаемой структурной адаптации нашего министерства к новым реалиям особое внимание уделим существенному повышению доли тех ресурсов, включая, человеческих, повышению организационных возможностей работы на африканском направлении", - сказал он в ходе заседания в Совете Федерации. Лавров поблагодарил главу Совета Федерации Валентину Матвиенко и верхнюю палату за внимание, которое сенаторы уделяют работе МИД, добавив, что " у нас много общих начинаний". Совфед в ходе пленарного заседания во вторник завершает двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб, по итогам обсуждения будет принято соответствующее постановление, информация направлена президенту РФ.
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политика, россия, сергей лавров, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Россия, Сергей Лавров, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Лавров рассказал о работе МИД на африканском направлении

Лавров рассказал о внимании, уделяемом в МИД работе на африканском направлении

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. И. о. главы МИД РФ, кандидат на этот пост Сергей Лавров рассказал о том, какое внимание уделяют в министерстве иностранных дел работе на африканском направлении.
«
"В свете всего мною сегодня отмеченного и многих других факторов, мы в ходе сейчас намечаемой структурной адаптации нашего министерства к новым реалиям особое внимание уделим существенному повышению доли тех ресурсов, включая, человеческих, повышению организационных возможностей работы на африканском направлении", - сказал он в ходе заседания в Совете Федерации.
Лавров поблагодарил главу Совета Федерации Валентину Матвиенко и верхнюю палату за внимание, которое сенаторы уделяют работе МИД, добавив, что " у нас много общих начинаний".
Совфед в ходе пленарного заседания во вторник завершает двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб, по итогам обсуждения будет принято соответствующее постановление, информация направлена президенту РФ.
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