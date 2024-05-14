https://ria.ru/20240514/lavrov-1945874482.html

Лавров отметил балансирующую роль России и Китая в мировых делах

Лавров отметил балансирующую роль России и Китая в мировых делах - РИА Новости, 14.05.2024

Лавров отметил балансирующую роль России и Китая в мировых делах

Москва и Пекин играют балансирующую роль в мировых делах, предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай укрепит совместную работу, заявил... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:43

2024-05-14T14:43

2024-05-14T16:31

китай

россия

москва

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва и Пекин играют балансирующую роль в мировых делах, предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай укрепит совместную работу, заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров."Могу смело сказать, что Москва и Пекин играют важнейшую, вот дуэт Москва и Пекин играют важнейшую, уравновешивающую, балансирующую роль в мировых делах. И я уверен, что предстоящий визит президента России в Китайскую Народную Республику укрепит эту нашу совместную работу", - сказал Лавров в ходе пленарного заседания Совета Федерации.Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20240507/zapad-1944279616.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, россия, москва, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, си цзиньпин, совет федерации рф