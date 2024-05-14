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Лавров отметил балансирующую роль России и Китая в мировых делах - РИА Новости, 14.05.2024
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14:43 14.05.2024 (обновлено: 16:31 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/lavrov-1945874482.html
Лавров отметил балансирующую роль России и Китая в мировых делах
Лавров отметил балансирующую роль России и Китая в мировых делах - РИА Новости, 14.05.2024
Лавров отметил балансирующую роль России и Китая в мировых делах
Москва и Пекин играют балансирующую роль в мировых делах, предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай укрепит совместную работу, заявил... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:43
2024-05-14T16:31
китай
россия
москва
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва и Пекин играют балансирующую роль в мировых делах, предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай укрепит совместную работу, заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров."Могу смело сказать, что Москва и Пекин играют важнейшую, вот дуэт Москва и Пекин играют важнейшую, уравновешивающую, балансирующую роль в мировых делах. И я уверен, что предстоящий визит президента России в Китайскую Народную Республику укрепит эту нашу совместную работу", - сказал Лавров в ходе пленарного заседания Совета Федерации.Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила пресс-служба Кремля.
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китай, россия, москва, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, си цзиньпин, совет федерации рф
Китай, Россия, Москва, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Путин, Си Цзиньпин, Совет Федерации РФ
Лавров отметил балансирующую роль России и Китая в мировых делах

Лавров: предстоящий визит Путина в КНР укрепит совместную работу Москвы и Пекина

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФСергей Лавров во время выступления на заседании Совета Федерации. 14 мая 2024
Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета Федерации. 14 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета Федерации. 14 мая 2024
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва и Пекин играют балансирующую роль в мировых делах, предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай укрепит совместную работу, заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Могу смело сказать, что Москва и Пекин играют важнейшую, вот дуэт Москва и Пекин играют важнейшую, уравновешивающую, балансирующую роль в мировых делах. И я уверен, что предстоящий визит президента России в Китайскую Народную Республику укрепит эту нашу совместную работу", - сказал Лавров в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила пресс-служба Кремля.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. 6 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
СМИ: Си Цзиньпина рассердили требования Запада по России
7 мая, 04:29
 
КитайРоссияМоскваСергей ЛавровВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинСи ЦзиньпинСовет Федерации РФ
 
 
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