https://ria.ru/20240514/lavrov-1945874482.html
Лавров отметил балансирующую роль России и Китая в мировых делах
Лавров отметил балансирующую роль России и Китая в мировых делах - РИА Новости, 14.05.2024
Лавров отметил балансирующую роль России и Китая в мировых делах
Москва и Пекин играют балансирующую роль в мировых делах, предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай укрепит совместную работу, заявил... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:43
2024-05-14T14:43
2024-05-14T16:31
китай
россия
москва
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945921144_0:84:1532:946_1920x0_80_0_0_5be47d26a5e26010f4e6c5d413507838.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва и Пекин играют балансирующую роль в мировых делах, предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай укрепит совместную работу, заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров."Могу смело сказать, что Москва и Пекин играют важнейшую, вот дуэт Москва и Пекин играют важнейшую, уравновешивающую, балансирующую роль в мировых делах. И я уверен, что предстоящий визит президента России в Китайскую Народную Республику укрепит эту нашу совместную работу", - сказал Лавров в ходе пленарного заседания Совета Федерации.Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20240507/zapad-1944279616.html
китай
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945921144_224:0:1485:946_1920x0_80_0_0_5791b5f101e2fec3ffbbce1e6cfd3ba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, москва, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, си цзиньпин, совет федерации рф
Китай, Россия, Москва, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Путин, Си Цзиньпин, Совет Федерации РФ
Лавров отметил балансирующую роль России и Китая в мировых делах
Лавров: предстоящий визит Путина в КНР укрепит совместную работу Москвы и Пекина