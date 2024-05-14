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Лавров прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 14.05.2024
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14:19 14.05.2024 (обновлено: 14:20 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/lavrov-1945871989.html
Лавров прибыл в Совет Федерации
Лавров прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 14.05.2024
Лавров прибыл в Совет Федерации
И.о. министра иностранных дел Сергей Лавров прибыл во вторник в Совет Федерации, где сенаторы на пленарном заседании продолжат консультации по кандидатам на... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:19
2024-05-14T14:20
политика
россия
сергей лавров
владимир путин
совет федерации рф
назначение нового состава правительства россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. И.о. министра иностранных дел Сергей Лавров прибыл во вторник в Совет Федерации, где сенаторы на пленарном заседании продолжат консультации по кандидатам на посты руководителей министерств силового блока, МИД и спецслужб. Ранее в пресс-службе Совета Федерации сообщили, что президент РФ Владимир Путин внес в палату кандидатуры на соответствующие должности, в частности, предложил переназначить Лаврова на пост главы МИД. Накануне Лавров принял участие в заседании комитета по международным делам, который рассматривал его кандидатуру на пост министра иностранных дел. Лавров занял эту должность в 2004 году. Кандидаты на должности руководителей указанных ведомств были приглашены на пленарное заседание, где смогут ответить на вопросы сенаторов. Результаты рассмотрения кандидатур, представленных президентом для консультаций, оформляются постановлением Совета Федерации, которое незамедлительно направляется главе государства. Как пояснили ранее в пресс-службе Совфеда, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций палатой делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту вместе с постановлением палаты. Постановление также будет приниматься на пленарном заседании Совета Федерации.
https://ria.ru/20240513/lavrov-1945530597.html
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политика, россия, сергей лавров, владимир путин, совет федерации рф, назначение нового состава правительства россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Назначение нового состава правительства России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров прибыл в Совет Федерации

Лавров прибыл в Совет Федерации, где обсудят кандидатов на посты силового блока

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. И.о. министра иностранных дел Сергей Лавров прибыл во вторник в Совет Федерации, где сенаторы на пленарном заседании продолжат консультации по кандидатам на посты руководителей министерств силового блока, МИД и спецслужб.
Ранее в пресс-службе Совета Федерации сообщили, что президент РФ Владимир Путин внес в палату кандидатуры на соответствующие должности, в частности, предложил переназначить Лаврова на пост главы МИД.
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании комитета Совета Федерации РФ по международным делам. 13 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Матвиенко прокомментировала выдвижение Лаврова в главы МИД
13 мая, 11:37
Накануне Лавров принял участие в заседании комитета по международным делам, который рассматривал его кандидатуру на пост министра иностранных дел. Лавров занял эту должность в 2004 году.
Кандидаты на должности руководителей указанных ведомств были приглашены на пленарное заседание, где смогут ответить на вопросы сенаторов.
Результаты рассмотрения кандидатур, представленных президентом для консультаций, оформляются постановлением Совета Федерации, которое незамедлительно направляется главе государства.
Как пояснили ранее в пресс-службе Совфеда, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций палатой делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту вместе с постановлением палаты. Постановление также будет приниматься на пленарном заседании Совета Федерации.
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ПолитикаРоссияСергей ЛавровВладимир ПутинСовет Федерации РФНазначение нового состава правительства РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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