https://ria.ru/20240514/lavrov-1945871989.html

Лавров прибыл в Совет Федерации

Лавров прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 14.05.2024

Лавров прибыл в Совет Федерации

И.о. министра иностранных дел Сергей Лавров прибыл во вторник в Совет Федерации, где сенаторы на пленарном заседании продолжат консультации по кандидатам на... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:19

2024-05-14T14:19

2024-05-14T14:20

политика

россия

сергей лавров

владимир путин

совет федерации рф

назначение нового состава правительства россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. И.о. министра иностранных дел Сергей Лавров прибыл во вторник в Совет Федерации, где сенаторы на пленарном заседании продолжат консультации по кандидатам на посты руководителей министерств силового блока, МИД и спецслужб. Ранее в пресс-службе Совета Федерации сообщили, что президент РФ Владимир Путин внес в палату кандидатуры на соответствующие должности, в частности, предложил переназначить Лаврова на пост главы МИД. Накануне Лавров принял участие в заседании комитета по международным делам, который рассматривал его кандидатуру на пост министра иностранных дел. Лавров занял эту должность в 2004 году. Кандидаты на должности руководителей указанных ведомств были приглашены на пленарное заседание, где смогут ответить на вопросы сенаторов. Результаты рассмотрения кандидатур, представленных президентом для консультаций, оформляются постановлением Совета Федерации, которое незамедлительно направляется главе государства. Как пояснили ранее в пресс-службе Совфеда, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций палатой делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту вместе с постановлением палаты. Постановление также будет приниматься на пленарном заседании Совета Федерации.

https://ria.ru/20240513/lavrov-1945530597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, сергей лавров, владимир путин, совет федерации рф, назначение нового состава правительства россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)