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Кузнецов имел преступный умысел на получение взятки лично, сообщили в суде
Кузнецов имел преступный умысел на получение взятки лично, сообщили в суде - РИА Новости, 14.05.2024
Кузнецов имел преступный умысел на получение взятки лично, сообщили в суде
Начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов был лично знаком с Левой Мартиросяном по службе, в связи с чем у него возник преступный умысел,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T20:07
2024-05-14T20:07
2024-05-14T20:07
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов был лично знаком с Левой Мартиросяном по службе, в связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела против Кузнецова и его аресте. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. "Кузнецов Ю.В, ранее занимавший руководящую должность в Восьмом Управлении Генштаба Вооруженных Сил РФ был лично знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере, за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, москва, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), басманный суд г. москвы
Происшествия, Россия, Москва, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ), Басманный суд г. Москвы
Кузнецов имел преступный умысел на получение взятки лично, сообщили в суде
Суды: Кузнецов был лично знаком с арестованным фигурантом Мартиросяном по службе