https://ria.ru/20240514/kuznetsov-1945991864.html

Кузнецов имел преступный умысел на получение взятки лично, сообщили в суде

Кузнецов имел преступный умысел на получение взятки лично, сообщили в суде - РИА Новости, 14.05.2024

Кузнецов имел преступный умысел на получение взятки лично, сообщили в суде

Начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов был лично знаком с Левой Мартиросяном по службе, в связи с чем у него возник преступный умысел,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T20:07

2024-05-14T20:07

2024-05-14T20:07

происшествия

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юрий кузнецов

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басманный суд г. москвы

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов был лично знаком с Левой Мартиросяном по службе, в связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела против Кузнецова и его аресте. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. "Кузнецов Ю.В, ранее занимавший руководящую должность в Восьмом Управлении Генштаба Вооруженных Сил РФ был лично знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере, за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя", - говорится в сообщении.

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