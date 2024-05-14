Рейтинг@Mail.ru
Кузнецов имел преступный умысел на получение взятки лично, сообщили в суде - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/kuznetsov-1945991864.html
Кузнецов имел преступный умысел на получение взятки лично, сообщили в суде
Кузнецов имел преступный умысел на получение взятки лично, сообщили в суде - РИА Новости, 14.05.2024
Кузнецов имел преступный умысел на получение взятки лично, сообщили в суде
Начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов был лично знаком с Левой Мартиросяном по службе, в связи с чем у него возник преступный умысел,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T20:07
2024-05-14T20:07
происшествия
россия
москва
юрий кузнецов
следственный комитет россии (ск рф)
басманный суд г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945786401_0:120:904:629_1920x0_80_0_0_606b3884d0fe139126c2d73265c58661.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов был лично знаком с Левой Мартиросяном по службе, в связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела против Кузнецова и его аресте. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. "Кузнецов Ю.В, ранее занимавший руководящую должность в Восьмом Управлении Генштаба Вооруженных Сил РФ был лично знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере, за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240514/kuznetsov-1945991570.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945786401_0:35:904:713_1920x0_80_0_0_5320d8344d952fd19721f5afb6ade034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), басманный суд г. москвы
Происшествия, Россия, Москва, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ), Басманный суд г. Москвы
Кузнецов имел преступный умысел на получение взятки лично, сообщили в суде

Суды: Кузнецов был лично знаком с арестованным фигурантом Мартиросяном по службе

© Фото : Минобороны РоссииЮрий Кузнецов
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Минобороны России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов был лично знаком с Левой Мартиросяном по службе, в связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела против Кузнецова и его аресте. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.
"Кузнецов Ю.В, ранее занимавший руководящую должность в Восьмом Управлении Генштаба Вооруженных Сил РФ был лично знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере, за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя", - говорится в сообщении.
Фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову
Вчера, 20:00
 
ПроисшествияРоссияМоскваЮрий КузнецовСледственный комитет России (СК РФ)Басманный суд г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала