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Суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову

Суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову - РИА Новости, 14.05.2024

Суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову

Басманный суд арестовал фигуранта по делу о даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову Леву Мартиросяна, сообщили в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T20:00

2024-05-14T20:00

2024-05-14T20:36

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Басманный суд арестовал фигуранта по делу о даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову Леву Мартиросяна, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации отправлен в СИЗО. Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Мартиросяна Левы Альбертовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть до 12 июля", — говорится в публикации.В релизе также указано, что Кузнецов был знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично.О задержании Кузнецова стало известно накануне. Утром 14 мая его арестовали. В 235-м гарнизонном военном суде уточнили, что ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Генералу может грозить до 15 лет заключения.По данным следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов получил взятку от предпринимателей "за совершение определенных действий в их пользу". В этот период он возглавлял 8-е управление Генштаба ВС России.При обысках у задержанного нашли деньги на общую сумму более 100 миллионов рублей в разных валютах, золотые монеты, коллекционные часы, предметы роскоши.Восьмое управление Генштаба фактически занимается технической защитой информации. Кузнецов руководил этим подразделением с 2010 года, управление кадров Минобороны он возглавил в мае 2023-го.

https://ria.ru/20240426/sud-1942411930.html

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