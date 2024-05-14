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Суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову - РИА Новости, 14.05.2024
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20:00 14.05.2024 (обновлено: 20:36 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/kuznetsov-1945991570.html
Суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову
Суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову - РИА Новости, 14.05.2024
Суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову
Басманный суд арестовал фигуранта по делу о даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову Леву Мартиросяна, сообщили в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T20:00
2024-05-14T20:36
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юрий кузнецов
басманный суд г. москвы
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Басманный суд арестовал фигуранта по делу о даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову Леву Мартиросяна, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации отправлен в СИЗО. Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Мартиросяна Левы Альбертовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть до 12 июля", — говорится в публикации.В релизе также указано, что Кузнецов был знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично.О задержании Кузнецова стало известно накануне. Утром 14 мая его арестовали. В 235-м гарнизонном военном суде уточнили, что ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Генералу может грозить до 15 лет заключения.По данным следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов получил взятку от предпринимателей "за совершение определенных действий в их пользу". В этот период он возглавлял 8-е управление Генштаба ВС России.При обысках у задержанного нашли деньги на общую сумму более 100 миллионов рублей в разных валютах, золотые монеты, коллекционные часы, предметы роскоши.Восьмое управление Генштаба фактически занимается технической защитой информации. Кузнецов руководил этим подразделением с 2010 года, управление кадров Минобороны он возглавил в мае 2023-го.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юрий кузнецов, басманный суд г. москвы, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Юрий Кузнецов, Басманный суд г. Москвы, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову

Басманный суд отправил в СИЗО фигуранта Мартиросяна по делу о взятке Кузнецову

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramФигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил
Фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Басманный суд арестовал фигуранта по делу о даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову Леву Мартиросяна, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Фигурант по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации отправлен в СИЗО. Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Мартиросяна Левы Альбертовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть до 12 июля", — говорится в публикации.
В релизе также указано, что Кузнецов был знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично.
О задержании Кузнецова стало известно накануне. Утром 14 мая его арестовали. В 235-м гарнизонном военном суде уточнили, что ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Генералу может грозить до 15 лет заключения.
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По данным следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов получил взятку от предпринимателей "за совершение определенных действий в их пользу". В этот период он возглавлял 8-е управление Генштаба ВС России.
При обысках у задержанного нашли деньги на общую сумму более 100 миллионов рублей в разных валютах, золотые монеты, коллекционные часы, предметы роскоши.
Восьмое управление Генштаба фактически занимается технической защитой информации. Кузнецов руководил этим подразделением с 2010 года, управление кадров Минобороны он возглавил в мае 2023-го.
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ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юрий КузнецовБасманный суд г. МосквыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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