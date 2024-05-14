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Главному кадровику Минобороны Кузнецову предъявили обвинение - РИА Новости, 14.05.2024
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12:45 14.05.2024 (обновлено: 14:17 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/kuznetsov-1945837089.html
Главному кадровику Минобороны Кузнецову предъявили обвинение
Главному кадровику Минобороны Кузнецову предъявили обвинение - РИА Новости, 14.05.2024
Главному кадровику Минобороны Кузнецову предъявили обвинение
Начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в 235-м... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:45
2024-05-14T14:17
россия
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
юрий кузнецов
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде, который санкционировал арест."Кузнецову Юрию Васильевичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России", — сказала собеседница агентства.По этой статье может грозить до 15 лет заключения.О задержании Кузнецова стало известно накануне. Утром 14 мая суд его арестовал.По данным следствия, в 2021-2023 годах генерал получил взятку от предпринимателей "за совершение определенных действий в их пользу". В этот период он возглавлял 8-е управление Генштаба ВС России.При обысках у Кузнецова нашли деньги на общую сумму более 100 миллионов рублей в разных валютах, золотые монеты, коллекционные часы, предметы роскоши.Восьмое управление Генштаба фактически занимается технической защитой информации. Кузнецов руководил этим подразделением с 2010 года, управление кадров Минобороны он возглавил в мае 2023-го.
https://ria.ru/20240426/sud-1942411930.html
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россия, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), юрий кузнецов
Россия, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Юрий Кузнецов
Главному кадровику Минобороны Кузнецову предъявили обвинение

Главному кадровику Минобороны Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки

© Фото : Минобороны РоссииЮрий Кузнецов
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Минобороны России
Юрий Кузнецов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде, который санкционировал арест.
"Кузнецову Юрию Васильевичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России", — сказала собеседница агентства.
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По этой статье может грозить до 15 лет заключения.
О задержании Кузнецова стало известно накануне. Утром 14 мая суд его арестовал.
По данным следствия, в 2021-2023 годах генерал получил взятку от предпринимателей "за совершение определенных действий в их пользу". В этот период он возглавлял 8-е управление Генштаба ВС России.
При обысках у Кузнецова нашли деньги на общую сумму более 100 миллионов рублей в разных валютах, золотые монеты, коллекционные часы, предметы роскоши.
Восьмое управление Генштаба фактически занимается технической защитой информации. Кузнецов руководил этим подразделением с 2010 года, управление кадров Минобороны он возглавил в мае 2023-го.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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