https://ria.ru/20240514/kuznetsov-1945837089.html

Главному кадровику Минобороны Кузнецову предъявили обвинение

Главному кадровику Минобороны Кузнецову предъявили обвинение - РИА Новости, 14.05.2024

Главному кадровику Минобороны Кузнецову предъявили обвинение

Начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в 235-м... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:45

2024-05-14T12:45

2024-05-14T14:17

россия

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

юрий кузнецов

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде, который санкционировал арест."Кузнецову Юрию Васильевичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России", — сказала собеседница агентства.По этой статье может грозить до 15 лет заключения.О задержании Кузнецова стало известно накануне. Утром 14 мая суд его арестовал.По данным следствия, в 2021-2023 годах генерал получил взятку от предпринимателей "за совершение определенных действий в их пользу". В этот период он возглавлял 8-е управление Генштаба ВС России.При обысках у Кузнецова нашли деньги на общую сумму более 100 миллионов рублей в разных валютах, золотые монеты, коллекционные часы, предметы роскоши.Восьмое управление Генштаба фактически занимается технической защитой информации. Кузнецов руководил этим подразделением с 2010 года, управление кадров Минобороны он возглавил в мае 2023-го.

https://ria.ru/20240426/sud-1942411930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), юрий кузнецов