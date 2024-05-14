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Британский политик предложил неожиданный план по России - РИА Новости, 14.05.2024
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08:53 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/kurten-1945774126.html
Британский политик предложил неожиданный план по России
Британский политик предложил неожиданный план по России - РИА Новости, 14.05.2024
Британский политик предложил неожиданный план по России
Западные страны должны изменить свое отношение к России и перестать считать ее врагом, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:53
2024-05-14T08:53
россия
москва
украина
владимир путин
нато
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Западные страны должны изменить свое отношение к России и перестать считать ее врагом, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен в социальной сети X."Россия нам не враг", — отметил он.Куртен также подчеркнул, что западным лидерам следует перестать обострять ситуацию на Украине. Он выразил опасение, что подобная эскалация может привести к ядерному конфликту.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240513/general-1945678889.html
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россия, москва, украина, владимир путин, нато
Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, НАТО
Британский политик предложил неожиданный план по России

Британский политик Куртен: Запад должен перестать считать Россию своим врагом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБольшой Каменный мост
Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Большой Каменный мост. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Западные страны должны изменить свое отношение к России и перестать считать ее врагом, написал британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен в социальной сети X.
"Россия нам не враг", — отметил он.
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Куртен также подчеркнул, что западным лидерам следует перестать обострять ситуацию на Украине. Он выразил опасение, что подобная эскалация может привести к ядерному конфликту.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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