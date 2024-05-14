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Биография Александра Куренкова
Биография Александра Куренкова - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Александра Куренкова
Генерал-лейтенант Александр Вячеславович Куренков родился 2 июня 1972 года в Московской области. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T23:14
2024-05-14T23:14
2024-05-14T23:14
справки
московская область (подмосковье)
александр куренков (мчс)
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Генерал-лейтенант Александр Вячеславович Куренков родился 2 июня 1972 года в Московской области. В 1998 году окончил Московскую государственную академию физической культуры. В 2004 году – Московский психолого-социальный институт (ныне университет). С 1995 по 1999 год работал преподавателем физической культуры в школе.В 1999 году поступил на службу в органы государственной безопасности.С 1999 по 2002 год – работал на различных должностях в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России. С 2002 по 2021 год – служил в Федеральной службе охраны (ФСО) России. С 2021 по 2022 год – помощник, затем заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 25 мая 2022 года указом президента Российской Федерации назначен министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 21 октября 2022 года – член Координационного совета при правительстве Российской Федерации по обеспечению потребности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органовГенерал-лейтенант (2022).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, московская область (подмосковье), александр куренков (мчс)
Справки, Московская область (Подмосковье), Александр Куренков (МЧС)
Генерал-лейтенант Александр Вячеславович Куренков родился 2 июня 1972 года
в Московской области.
В 1998 году окончил Московскую государственную академию физической культуры. В 2004 году – Московский психолого-социальный институт (ныне университет).
С 1995 по 1999 год работал преподавателем физической культуры в школе.
В 1999 году поступил на службу в органы государственной безопасности.
С 1999 по 2002 год – работал на различных должностях в Федеральной службе безопасности (ФСБ
) России.
С 2002 по 2021 год – служил в Федеральной службе охраны (ФСО) России.
С 2021 по 2022 год – помощник, затем заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
25 мая 2022 года указом
президента Российской Федерации назначен министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
С 21 октября 2022 года
– член Координационного совета при правительстве Российской Федерации по обеспечению потребности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов
Генерал-лейтенант (2022
).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников