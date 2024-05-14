Рейтинг@Mail.ru
Биография Александра Куренкова - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/kurenkov-1944136732.html
Биография Александра Куренкова
Биография Александра Куренкова - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Александра Куренкова
Генерал-лейтенант Александр Вячеславович Куренков родился 2 июня 1972 года в Московской области. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T23:14
2024-05-14T23:14
справки
московская область (подмосковье)
александр куренков (мчс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941045622_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de29e00ec8233fcbddb8157912b0c9f1.jpg
Генерал-лейтенант Александр Вячеславович Куренков родился 2 июня 1972 года в Московской области. В 1998 году окончил Московскую государственную академию физической культуры. В 2004 году – Московский психолого-социальный институт (ныне университет). С 1995 по 1999 год работал преподавателем физической культуры в школе.В 1999 году поступил на службу в органы государственной безопасности.С 1999 по 2002 год – работал на различных должностях в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России. С 2002 по 2021 год – служил в Федеральной службе охраны (ФСО) России. С 2021 по 2022 год – помощник, затем заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 25 мая 2022 года указом президента Российской Федерации назначен министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 21 октября 2022 года – член Координационного совета при правительстве Российской Федерации по обеспечению потребности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органовГенерал-лейтенант (2022).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941045622_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1caf7d4943729780aa82395c5cea0541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, московская область (подмосковье), александр куренков (мчс)
Справки, Московская область (Подмосковье), Александр Куренков (МЧС)

Биография Александра Куренкова

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Куренков
Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Александр Куренков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Генерал-лейтенант Александр Вячеславович Куренков родился 2 июня 1972 года в Московской области.
В 1998 году окончил Московскую государственную академию физической культуры. В 2004 году – Московский психолого-социальный институт (ныне университет).
С 1995 по 1999 год работал преподавателем физической культуры в школе.
В 1999 году поступил на службу в органы государственной безопасности.
С 1999 по 2002 год – работал на различных должностях в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.
С 2002 по 2021 год – служил в Федеральной службе охраны (ФСО) России.
С 2021 по 2022 год – помощник, затем заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
25 мая 2022 года указом президента Российской Федерации назначен министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
С 21 октября 2022 года – член Координационного совета при правительстве Российской Федерации по обеспечению потребности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов
Генерал-лейтенант (2022).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМосковская область (Подмосковье)Александр Куренков (МЧС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала