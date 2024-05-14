https://ria.ru/20240514/krym-1945918654.html
На севере Крыма перекрыли движение на пункте пропуска "Джанкой"
На севере Крыма перекрыли движение на пункте пропуска "Джанкой" - РИА Новости, 14.05.2024
На севере Крыма перекрыли движение на пункте пропуска "Джанкой"
Движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма временно остановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на пункте... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:15
2024-05-14T16:15
2024-05-14T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568883845_0:221:2449:1599_1920x0_80_0_0_c6c4fefc7da7cc6e5541b79e369f34b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма временно остановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на пункте пропуска. "Временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой", - говорится в сообщении. Также опубликован алгоритм действий на пунктах пропуска при сигнале тревоги. Движение перекрыли в 15.50 мск. В районе пункта пропуска "Джанкой" на границе Херсонской области и Крыма проходит Чонгарский мост, который ранее подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об объявлении ракетной опасности в Херсонской области.
https://ria.ru/20240514/krym-1945918354.html
херсонская область
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568883845_0:296:1705:1575_1920x0_80_0_0_099a6aeee2439cdd3f8ee16778be5741.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
На севере Крыма перекрыли движение на пункте пропуска "Джанкой"
На КПП Джанкой на севере Крыма перекрыли движение автотранспорта