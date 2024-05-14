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На севере Крыма перекрыли движение на пункте пропуска "Джанкой" - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/krym-1945918654.html
На севере Крыма перекрыли движение на пункте пропуска "Джанкой"
На севере Крыма перекрыли движение на пункте пропуска "Джанкой" - РИА Новости, 14.05.2024
На севере Крыма перекрыли движение на пункте пропуска "Джанкой"
Движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма временно остановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на пункте... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:15
2024-05-14T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма временно остановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на пункте пропуска. "Временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой", - говорится в сообщении. Также опубликован алгоритм действий на пунктах пропуска при сигнале тревоги. Движение перекрыли в 15.50 мск. В районе пункта пропуска "Джанкой" на границе Херсонской области и Крыма проходит Чонгарский мост, который ранее подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об объявлении ракетной опасности в Херсонской области.
https://ria.ru/20240514/krym-1945918354.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
На севере Крыма перекрыли движение на пункте пропуска "Джанкой"

На КПП Джанкой на севере Крыма перекрыли движение автотранспорта

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкПункта пропуска "Джанкой"
Пункта пропуска Джанкой - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Пункта пропуска "Джанкой". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма временно остановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на пункте пропуска.
"Временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой", - говорится в сообщении.
Также опубликован алгоритм действий на пунктах пропуска при сигнале тревоги.
Движение перекрыли в 15.50 мск. В районе пункта пропуска "Джанкой" на границе Херсонской области и Крыма проходит Чонгарский мост, который ранее подвергался обстрелам со стороны ВСУ.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об объявлении ракетной опасности в Херсонской области.
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Вчера, 16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныРеспублика Крым
 
 
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