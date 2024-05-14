https://ria.ru/20240514/krym-1945918654.html

На севере Крыма перекрыли движение на пункте пропуска "Джанкой"

На севере Крыма перекрыли движение на пункте пропуска "Джанкой" - РИА Новости, 14.05.2024

На севере Крыма перекрыли движение на пункте пропуска "Джанкой"

Движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма временно остановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на пункте... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:15

2024-05-14T16:15

2024-05-14T16:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма временно остановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на пункте пропуска. "Временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой", - говорится в сообщении. Также опубликован алгоритм действий на пунктах пропуска при сигнале тревоги. Движение перекрыли в 15.50 мск. В районе пункта пропуска "Джанкой" на границе Херсонской области и Крыма проходит Чонгарский мост, который ранее подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об объявлении ракетной опасности в Херсонской области.

https://ria.ru/20240514/krym-1945918354.html

херсонская область

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в мире, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, республика крым