https://ria.ru/20240514/kravtsov-1945824095.html
Кравцов рассказал о системе образования в России
Кравцов рассказал о системе образования в России - РИА Новости, 14.05.2024
Кравцов рассказал о системе образования в России
Система образования в России выстроена таким образом, чтобы работать в интересах школьников, родителей планируется активно вовлекать в воспитательный процесс,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:15
2024-05-14T12:15
2024-05-14T12:23
общество
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сергей кравцов
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социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Система образования в России выстроена таким образом, чтобы работать в интересах школьников, родителей планируется активно вовлекать в воспитательный процесс, заявил кандидат на пост министра просвещения РФ Сергей Кравцов. "Сегодня система благодаря и принятым законам выстроена таким образом, чтобы работать с учетом существующих вызовов только в интересах нашей страны, наших школьников, наших граждан", - сказал Кравцов на пленарном заседании Госдумы во вторник. По его словам, есть проблемы, которые нужно решать. Так, например, удалось создать единые учебники и отрегулировать их стоимость, а учебный год в школах по всей стране проводить по единым стандартам. Он также обратил внимание на такое важное направление, как воспитание. "Сегодня у нас задача - вовлечение максимальное родителей в воспитательный процесс", - подчеркнул Кравцов. Кроме того, он отметил, что несмотря на развитие цифровой образовательной среды, никакие информационные технологии не заменят живого общения с учителем.
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общество, россия, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал о системе образования в России
Кравцов: система образования выстроена так, чтобы работать в интересах детей
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Система образования в России выстроена таким образом, чтобы работать в интересах школьников, родителей планируется активно вовлекать в воспитательный процесс, заявил кандидат на пост министра просвещения РФ Сергей Кравцов.
«
"Сегодня система благодаря и принятым законам выстроена таким образом, чтобы работать с учетом существующих вызовов только в интересах нашей страны, наших школьников, наших граждан", - сказал Кравцов на пленарном заседании Госдумы во вторник.
По его словам, есть проблемы, которые нужно решать. Так, например, удалось создать единые учебники и отрегулировать их стоимость, а учебный год в школах по всей стране проводить по единым стандартам. Он также обратил внимание на такое важное направление, как воспитание.
"Сегодня у нас задача - вовлечение максимальное родителей в воспитательный процесс", - подчеркнул Кравцов.
Кроме того, он отметил, что несмотря на развитие цифровой образовательной среды, никакие информационные технологии не заменят живого общения с учителем.