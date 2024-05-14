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Госдума рассматривает вопрос об утверждении Кравцова министром просвещения
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Кравцова министром просвещения - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Кравцова министром просвещения
Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Сергея Кравцова министром просвещения, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:02
2024-05-14T11:02
2024-05-14T11:42
сергей кравцов
вячеслав володин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении Сергея Кравцова министром просвещения, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Переходим к рассмотрению шестого вопроса о проекте постановления Государственной Думы об утверждении Кравцова Сергея Сергеевича министром просвещения Российской Федерации", - сказал он на пленарном заседании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кравцов, вячеслав володин, госдума рф, политика
Сергей Кравцов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Кравцова министром просвещения
Володин: ГД рассматривает вопрос об утверждении Кравцова главой Минпросвещения