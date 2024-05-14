https://ria.ru/20240514/kraken-1945802102.html
В Харьковской области попали в плен более 60 членов "Кракена"
В Харьковской области попали в плен более 60 членов "Кракена" - РИА Новости, 14.05.2024
В Харьковской области попали в плен более 60 членов "Кракена"
Более 60 человек из неонацистского формирования "Кракен" попали в плен в Харьковской области, дают показания, уже не такие бравые воины, сообщил в эфире Первого РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:19
2024-05-14T11:19
2024-05-14T11:34
специальная военная операция на украине
харьковская область
безопасность
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Более 60 человек из неонацистского формирования "Кракен" попали в плен в Харьковской области, дают показания, уже не такие бравые воины, сообщил в эфире Первого канала глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."У нас есть информация от военных, уже более 60 человек из "Кракена" задержаны. Дают показания, уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240508/plennye-1944816039.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Безопасность, Украина
В Харьковской области попали в плен более 60 членов "Кракена"
Под Харьковом попали в плен более 60 членов "Кракена", они дают показания