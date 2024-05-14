https://ria.ru/20240514/kraken-1945802102.html

В Харьковской области попали в плен более 60 членов "Кракена"

В Харьковской области попали в плен более 60 членов "Кракена" - РИА Новости, 14.05.2024

В Харьковской области попали в плен более 60 членов "Кракена"

Более 60 человек из неонацистского формирования "Кракен" попали в плен в Харьковской области, дают показания, уже не такие бравые воины, сообщил в эфире Первого РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:19

2024-05-14T11:19

2024-05-14T11:34

специальная военная операция на украине

харьковская область

безопасность

украина

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Более 60 человек из неонацистского формирования "Кракен" попали в плен в Харьковской области, дают показания, уже не такие бравые воины, сообщил в эфире Первого канала глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."У нас есть информация от военных, уже более 60 человек из "Кракена" задержаны. Дают показания, уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240508/plennye-1944816039.html

харьковская область

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Варвара Скокшина

харьковская область, безопасность, украина