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В Харьковской области попали в плен более 60 членов "Кракена" - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 14.05.2024 (обновлено: 11:34 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/kraken-1945802102.html
В Харьковской области попали в плен более 60 членов "Кракена"
В Харьковской области попали в плен более 60 членов "Кракена" - РИА Новости, 14.05.2024
В Харьковской области попали в плен более 60 членов "Кракена"
Более 60 человек из неонацистского формирования "Кракен" попали в плен в Харьковской области, дают показания, уже не такие бравые воины, сообщил в эфире Первого РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:19
2024-05-14T11:34
специальная военная операция на украине
харьковская область
безопасность
украина
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Более 60 человек из неонацистского формирования "Кракен" попали в плен в Харьковской области, дают показания, уже не такие бравые воины, сообщил в эфире Первого канала глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."У нас есть информация от военных, уже более 60 человек из "Кракена" задержаны. Дают показания, уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240508/plennye-1944816039.html
харьковская область
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харьковская область, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Безопасность, Украина
В Харьковской области попали в плен более 60 членов "Кракена"

Под Харьковом попали в плен более 60 членов "Кракена", они дают показания

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Более 60 человек из неонацистского формирования "Кракен" попали в плен в Харьковской области, дают показания, уже не такие бравые воины, сообщил в эфире Первого канала глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"У нас есть информация от военных, уже более 60 человек из "Кракена" задержаны. Дают показания, уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках", - сказал Ганчев.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьБезопасностьУкраина
 
 
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