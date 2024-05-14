https://ria.ru/20240514/kontsern-1946011831.html

Финский лесопильный концерн продал все свои дочерние компании в России

Финский лесопильный концерн продал все свои дочерние компании в России - РИА Новости, 14.05.2024

Финский лесопильный концерн продал все свои дочерние компании в России

Финский лесопильный концерн Metsä Group продал все свои дочерние компании в России, сообщает во вторник компания. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:17

2024-05-14T22:17

2024-05-14T22:17

экономика

россия

ленинградская область

вологодская область

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Финский лесопильный концерн Metsä Group продал все свои дочерние компании в России, сообщает во вторник компания. "Metsä Group завершила сделку по объединению бизнеса, в результате которой право собственности на российские дочерние предприятия… перешло к Группе "Вологодские лесопромышленники". Стороны договорились не разглашать стоимость сделки", - сказано в пресс-релизе. Речь идет о четырех дочерних компаниях в Ленинградской области: "Мется Свирь", "Мется Форест Санкт-Петербург", "Мется Форест Подпорожье" и "Мется Борд Рус". После заключения этой сделки у финской компании больше нет активов в России. "Вологодские лесопромышленники" (ВЛП) - лесопромышленная компания, работающая преимущественно в Вологодской области. Metsä Group была миноритарным акционером ВЛП с 2003 по 2017 год, отмечает концерн. Metsä Group прекратила свою деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20240514/stt-1945877558.html

https://ria.ru/20240227/fortum-1929832900.html

россия

ленинградская область

вологодская область

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экономика, россия, ленинградская область, вологодская область