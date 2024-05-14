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Финский лесопильный концерн продал все свои дочерние компании в России - РИА Новости, 14.05.2024
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22:17 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/kontsern-1946011831.html
Финский лесопильный концерн продал все свои дочерние компании в России
Финский лесопильный концерн продал все свои дочерние компании в России - РИА Новости, 14.05.2024
Финский лесопильный концерн продал все свои дочерние компании в России
Финский лесопильный концерн Metsä Group продал все свои дочерние компании в России, сообщает во вторник компания. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:17
2024-05-14T22:17
экономика
россия
ленинградская область
вологодская область
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Финский лесопильный концерн Metsä Group продал все свои дочерние компании в России, сообщает во вторник компания. "Metsä Group завершила сделку по объединению бизнеса, в результате которой право собственности на российские дочерние предприятия… перешло к Группе "Вологодские лесопромышленники". Стороны договорились не разглашать стоимость сделки", - сказано в пресс-релизе. Речь идет о четырех дочерних компаниях в Ленинградской области: "Мется Свирь", "Мется Форест Санкт-Петербург", "Мется Форест Подпорожье" и "Мется Борд Рус". После заключения этой сделки у финской компании больше нет активов в России. "Вологодские лесопромышленники" (ВЛП) - лесопромышленная компания, работающая преимущественно в Вологодской области. Metsä Group была миноритарным акционером ВЛП с 2003 по 2017 год, отмечает концерн. Metsä Group прекратила свою деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20240514/stt-1945877558.html
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экономика, россия, ленинградская область, вологодская область
Экономика, Россия, Ленинградская область, Вологодская область
Финский лесопильный концерн продал все свои дочерние компании в России

Лесопильный концерн Metsä Group продал все свои дочерние компании в России

CC BY 2.0 / Eran Sandler / Good night Salo Финляндия
 Финляндия - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
CC BY 2.0 / Eran Sandler / Good night Salo
Финляндия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Финский лесопильный концерн Metsä Group продал все свои дочерние компании в России, сообщает во вторник компания.
«
"Metsä Group завершила сделку по объединению бизнеса, в результате которой право собственности на российские дочерние предприятия… перешло к Группе "Вологодские лесопромышленники". Стороны договорились не разглашать стоимость сделки", - сказано в пресс-релизе.
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Речь идет о четырех дочерних компаниях в Ленинградской области: "Мется Свирь", "Мется Форест Санкт-Петербург", "Мется Форест Подпорожье" и "Мется Борд Рус". После заключения этой сделки у финской компании больше нет активов в России.
"Вологодские лесопромышленники" (ВЛП) - лесопромышленная компания, работающая преимущественно в Вологодской области. Metsä Group была миноритарным акционером ВЛП с 2003 по 2017 год, отмечает концерн.
Metsä Group прекратила свою деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине.
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ЭкономикаРоссияЛенинградская областьВологодская область
 
 
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