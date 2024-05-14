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В Приморье задержали пятерых подозреваемых в контрабанде леса - РИА Новости, 14.05.2024
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16:10 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/kontrabanda-1945917102.html
В Приморье задержали пятерых подозреваемых в контрабанде леса
В Приморье задержали пятерых подозреваемых в контрабанде леса - РИА Новости, 14.05.2024
В Приморье задержали пятерых подозреваемых в контрабанде леса
Пятерых предпринимателей, подозреваемых в организации контрабанды незаконно заготовленной древесины на более чем 13,5 миллиона рублей, задержали в Приморье,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:10
2024-05-14T16:10
происшествия
россия
китай
приморский край
максим владимиров (baring vostok)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Пятерых предпринимателей, подозреваемых в организации контрабанды незаконно заготовленной древесины на более чем 13,5 миллиона рублей, задержали в Приморье, сообщило СУСК РФ по региону. "Следователями СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении пяти предпринимателей: Евгения Шевченко, Алексея Шевченко, Владислава Верба, Максима Владимирова и Романа Шамаева, которые подозреваются в контрабанде лесоматериалов на сумму более 13,5 миллиона рублей (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ)... Подозреваемые задержаны", - говорится в сообщении следственного управления. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что контрабанда леса шла в Китай. По версии следствия, с 2019 по 2022 годы организованная преступная группа из пяти приморских предпринимателей, заявив недостоверные сведения в таможню, на основе подложных документов смогла отправить за границу дуб, ясень и берёзу на более 13,5 миллиона рублей. Вторую часть незаконно заготовленных лесоматериалов фигуранты не успели переправить, их действия пресекли пограничники. "Лесоматериалы (дуб, береза, ясень) были изъяты на участке, который находился в собственности одного из подозреваемых в городе Арсеньеве", - уточняют в ведомстве. В прокуратуре Приморья сообщили, что фигуранты осуществили контрабанду около 430 кубометров лесоматериалов, вторая партия составляла около 550 кубометров. "С учетом позиции прокурора, Фрунзенский районный суд Владивостока избрал всем подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток", - сообщило надзорное ведомство, добавив, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре.
https://ria.ru/20240514/zoloto-1945895137.html
https://ria.ru/20231220/les-1917076972.html
россия
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происшествия, россия, китай, приморский край, максим владимиров (baring vostok), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Китай, Приморский край, Максим Владимиров (Baring Vostok), Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье задержали пятерых подозреваемых в контрабанде леса

В Приморье задержали пятерых бизнесменов, подозреваемых в контрабанде леса в КНР

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Пятерых предпринимателей, подозреваемых в организации контрабанды незаконно заготовленной древесины на более чем 13,5 миллиона рублей, задержали в Приморье, сообщило СУСК РФ по региону.
«
"Следователями СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении пяти предпринимателей: Евгения Шевченко, Алексея Шевченко, Владислава Верба, Максима Владимирова и Романа Шамаева, которые подозреваются в контрабанде лесоматериалов на сумму более 13,5 миллиона рублей (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ)... Подозреваемые задержаны", - говорится в сообщении следственного управления.
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Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что контрабанда леса шла в Китай.
По версии следствия, с 2019 по 2022 годы организованная преступная группа из пяти приморских предпринимателей, заявив недостоверные сведения в таможню, на основе подложных документов смогла отправить за границу дуб, ясень и берёзу на более 13,5 миллиона рублей. Вторую часть незаконно заготовленных лесоматериалов фигуранты не успели переправить, их действия пресекли пограничники.
«
"Лесоматериалы (дуб, береза, ясень) были изъяты на участке, который находился в собственности одного из подозреваемых в городе Арсеньеве", - уточняют в ведомстве.
В прокуратуре Приморья сообщили, что фигуранты осуществили контрабанду около 430 кубометров лесоматериалов, вторая партия составляла около 550 кубометров. "С учетом позиции прокурора, Фрунзенский районный суд Владивостока избрал всем подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток", - сообщило надзорное ведомство, добавив, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре.
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