В Приморье задержали пятерых подозреваемых в контрабанде леса
В Приморье задержали пятерых бизнесменов, подозреваемых в контрабанде леса в КНР
Полицейский автомобиль. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Пятерых предпринимателей, подозреваемых в организации контрабанды незаконно заготовленной древесины на более чем 13,5 миллиона рублей, задержали в Приморье, сообщило СУСК РФ по региону.
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"Следователями СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении пяти предпринимателей: Евгения Шевченко, Алексея Шевченко, Владислава Верба, Максима Владимирова и Романа Шамаева, которые подозреваются в контрабанде лесоматериалов на сумму более 13,5 миллиона рублей (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ)... Подозреваемые задержаны", - говорится в сообщении следственного управления.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что контрабанда леса шла в Китай.
По версии следствия, с 2019 по 2022 годы организованная преступная группа из пяти приморских предпринимателей, заявив недостоверные сведения в таможню, на основе подложных документов смогла отправить за границу дуб, ясень и берёзу на более 13,5 миллиона рублей. Вторую часть незаконно заготовленных лесоматериалов фигуранты не успели переправить, их действия пресекли пограничники.
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"Лесоматериалы (дуб, береза, ясень) были изъяты на участке, который находился в собственности одного из подозреваемых в городе Арсеньеве", - уточняют в ведомстве.
В прокуратуре Приморья сообщили, что фигуранты осуществили контрабанду около 430 кубометров лесоматериалов, вторая партия составляла около 550 кубометров. "С учетом позиции прокурора, Фрунзенский районный суд Владивостока избрал всем подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток", - сообщило надзорное ведомство, добавив, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре.
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