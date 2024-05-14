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СФ признал состоявшимися консультации по кандидатурам глав силовых ведомств - РИА Новости, 14.05.2024
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16:27 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/konsultatsii-1945922615.html
СФ признал состоявшимися консультации по кандидатурам глав силовых ведомств
СФ признал состоявшимися консультации по кандидатурам глав силовых ведомств - РИА Новости, 14.05.2024
СФ признал состоявшимися консультации по кандидатурам глав силовых ведомств
Совфед признал состоявшимися консультации по кандидатам на посты руководителей силовых ведомств и спецслужб, соответствующее постановление вступает в силу в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:27
2024-05-14T16:27
политика
россия
владимир путин
андрей белоусов
владимир колокольцев
совет федерации рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Совфед признал состоявшимися консультации по кандидатам на посты руководителей силовых ведомств и спецслужб, соответствующее постановление вступает в силу в день принятия, информация направляется президенту РФ, говорится в принятом сенаторами документе. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам конституции РФ, председателя правительства, его заместителей и министров утверждает Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначает после консультаций с Советом Федерации. "Признать состоявшимися консультации по предложенным президентом РФ кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности", - говорится в постановлении. Ранее в пресс-службе Совета Федерации сообщили, что президент РФ Владимир Путин внес в палату кандидатуры на соответствующие должности. Почти все прежние главы министерств сохранили посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложена кандидатура Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера РФ. К консультациям также были предложены кандидатуры Владимира Колокольцева на должность главы МВД, Александра Куренкова - главы МЧС, Сергея Лаврова - главы МИД, Константина Чуйченко - главы Минюста, Сергея Нарышкина - директора СВР, Александра Бортникова - директора ФСБ, Виктора Золотова - директора Росгвардии, Дмитрия Кочнева – директора ФСО и Александра Линца - на должность начальника Главного управления специальных программ президента. В понедельник прошли консультации по кандидатам в рамках заседаний профильных комитетов Совфеда. Как пояснили ранее в пресс-службе СФ, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций палатой делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту вместе с постановлением палаты.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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политика, россия, владимир путин, андрей белоусов, владимир колокольцев, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Владимир Колокольцев, Совет Федерации РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госдума РФ
СФ признал состоявшимися консультации по кандидатурам глав силовых ведомств

Совфед признал консультации по кандидатам в главы силовых ведомств состоявшимися

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФойе здания Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Совфед признал состоявшимися консультации по кандидатам на посты руководителей силовых ведомств и спецслужб, соответствующее постановление вступает в силу в день принятия, информация направляется президенту РФ, говорится в принятом сенаторами документе.
В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам конституции РФ, председателя правительства, его заместителей и министров утверждает Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначает после консультаций с Советом Федерации.
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"Признать состоявшимися консультации по предложенным президентом РФ кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности", - говорится в постановлении.
Ранее в пресс-службе Совета Федерации сообщили, что президент РФ Владимир Путин внес в палату кандидатуры на соответствующие должности. Почти все прежние главы министерств сохранили посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложена кандидатура Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера РФ.
К консультациям также были предложены кандидатуры Владимира Колокольцева на должность главы МВД, Александра Куренкова - главы МЧС, Сергея Лаврова - главы МИД, Константина Чуйченко - главы Минюста, Сергея Нарышкина - директора СВР, Александра Бортникова - директора ФСБ, Виктора Золотова - директора Росгвардии, Дмитрия Кочнева – директора ФСО и Александра Линца - на должность начальника Главного управления специальных программ президента.
В понедельник прошли консультации по кандидатам в рамках заседаний профильных комитетов Совфеда. Как пояснили ранее в пресс-службе СФ, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций палатой делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту вместе с постановлением палаты.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинАндрей БелоусовВладимир КолокольцевСовет Федерации РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Госдума РФ
 
 
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