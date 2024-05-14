СФ признал состоявшимися консультации по кандидатурам глав силовых ведомств
Совфед признал консультации по кандидатам в главы силовых ведомств состоявшимися
Фойе здания Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Совфед признал состоявшимися консультации по кандидатам на посты руководителей силовых ведомств и спецслужб, соответствующее постановление вступает в силу в день принятия, информация направляется президенту РФ, говорится в принятом сенаторами документе.
В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам конституции РФ, председателя правительства, его заместителей и министров утверждает Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначает после консультаций с Советом Федерации.
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"Признать состоявшимися консультации по предложенным президентом РФ кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности", - говорится в постановлении.
Ранее в пресс-службе Совета Федерации сообщили, что президент РФ Владимир Путин внес в палату кандидатуры на соответствующие должности. Почти все прежние главы министерств сохранили посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложена кандидатура Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера РФ.
К консультациям также были предложены кандидатуры Владимира Колокольцева на должность главы МВД, Александра Куренкова - главы МЧС, Сергея Лаврова - главы МИД, Константина Чуйченко - главы Минюста, Сергея Нарышкина - директора СВР, Александра Бортникова - директора ФСБ, Виктора Золотова - директора Росгвардии, Дмитрия Кочнева – директора ФСО и Александра Линца - на должность начальника Главного управления специальных программ президента.
В понедельник прошли консультации по кандидатам в рамках заседаний профильных комитетов Совфеда. Как пояснили ранее в пресс-службе СФ, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций палатой делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту вместе с постановлением палаты.