В Омске открылась конференция "Безопасность водных ресурсов-2024"
CC BY 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) / Первая Международная конференция "Безопасность водных ресурсов-2024" в Омске
Первая Международная конференция "Безопасность водных ресурсов-2024" в Омске
ОМСК, 14 мая - РИА Новости. В Омске начала работу первая Международная конференция "Безопасность водных ресурсов-2024", рассказали в пресс-службе правительства региона.
Конференция проводится по инициативе правительства Омской области при поддержке Водного центра Санкт-Петербургского государственного университета. Представители федеральной и региональной власти, ученые Российской академии наук и ведущих вузов страны, российские и зарубежные эксперты, крупные недропользователи и ресурсоснабжающие организации стали участниками мероприятия. На конференции будут всесторонне рассматриваться все аспекты, касающиеся безопасности водных ресурсов.
CC BY 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) / Первая Международная конференция "Безопасность водных ресурсов-2024" в Омске
Первая Международная конференция "Безопасность водных ресурсов-2024" в Омске
"Омская область - один из центров Обь-Иртышского бассейна. По нашей территории протекает более 4 тысяч рек различной длины и водности, насчитывается около 16 тысяч озер, а главная водная артерия региона – река Иртыш – обеспечивает около 90% потребностей региона в водных ресурсах. И наша стратегическая задача - сохранить оптимальный уровень воды в реке и улучшить ее качество. Сегодня, когда север нашей области борется с наводнением, проблема стоит как никогда остро. Как подчеркивают эксперты, риск наводнений будет сохраняться и в будущем. Поэтому сейчас разрабатываем принципиально новые подходы к защите наших жителей и объектов экономики от таких наводнений. Пересмотр организации системы гидротехнических сооружений, обновление технологий водоподготовки и очистки воды - ключевые темы конференции. Уверен, что решения, которые будут приняты по итогам конференции, послужат сохранению наших водных ресурсов и улучшению их качества", - отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
На протяжении трех дней в рамках конференции будут работать десять круглых столов, темы которых охватывают весь спектр водохозяйственных проблем, актуальных не только для российских регионов, но и многих стран мира. С пленарным докладом о роли водных ресурсов в мировой геополитике на конференции выступит экс‑глава МИД Австрии, руководитель центра "G.O.R.K.I." СПбГУ Карин Кнайсль. В конференции также принимают участие представители отраслевых министерств республики Коми, Хабаровского края, Омской области, Чеченской республики, Луганской и Донецкой народных республик, республики Татарстан, Ростовской области.