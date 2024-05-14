https://ria.ru/20240514/konferentsiya-1945853402.html

В Омске открылась конференция "Безопасность водных ресурсов-2024"

В Омске открылась конференция "Безопасность водных ресурсов-2024" - РИА Новости, 14.05.2024

В Омске открылась конференция "Безопасность водных ресурсов-2024"

В Омске начала работу первая Международная конференция "Безопасность водных ресурсов-2024", рассказали в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:20

2024-05-14T13:20

2024-05-14T13:20

омская область

омская область

омск

иртыш (река)

виталий хоценко

карин кнайсль

санкт-петербургский государственный университет

российская академия наук

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ОМСК, 14 мая - РИА Новости. В Омске начала работу первая Международная конференция "Безопасность водных ресурсов-2024", рассказали в пресс-службе правительства региона. Конференция проводится по инициативе правительства Омской области при поддержке Водного центра Санкт-Петербургского государственного университета. Представители федеральной и региональной власти, ученые Российской академии наук и ведущих вузов страны, российские и зарубежные эксперты, крупные недропользователи и ресурсоснабжающие организации стали участниками мероприятия. На конференции будут всесторонне рассматриваться все аспекты, касающиеся безопасности водных ресурсов. "Омская область - один из центров Обь-Иртышского бассейна. По нашей территории протекает более 4 тысяч рек различной длины и водности, насчитывается около 16 тысяч озер, а главная водная артерия региона – река Иртыш – обеспечивает около 90% потребностей региона в водных ресурсах. И наша стратегическая задача - сохранить оптимальный уровень воды в реке и улучшить ее качество. Сегодня, когда север нашей области борется с наводнением, проблема стоит как никогда остро. Как подчеркивают эксперты, риск наводнений будет сохраняться и в будущем. Поэтому сейчас разрабатываем принципиально новые подходы к защите наших жителей и объектов экономики от таких наводнений. Пересмотр организации системы гидротехнических сооружений, обновление технологий водоподготовки и очистки воды - ключевые темы конференции. Уверен, что решения, которые будут приняты по итогам конференции, послужат сохранению наших водных ресурсов и улучшению их качества", - отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко. На протяжении трех дней в рамках конференции будут работать десять круглых столов, темы которых охватывают весь спектр водохозяйственных проблем, актуальных не только для российских регионов, но и многих стран мира. С пленарным докладом о роли водных ресурсов в мировой геополитике на конференции выступит экс‑глава МИД Австрии, руководитель центра "G.O.R.K.I." СПбГУ Карин Кнайсль. В конференции также принимают участие представители отраслевых министерств республики Коми, Хабаровского края, Омской области, Чеченской республики, Луганской и Донецкой народных республик, республики Татарстан, Ростовской области.

https://ria.ru/20240511/voda-1945252443.html

омская область

омск

иртыш (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

омская область, омск, иртыш (река), виталий хоценко, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук