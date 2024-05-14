https://ria.ru/20240514/komiks-1945979855.html

Маск опубликовал мини-комикс, высмеивающий агентство Рейтер

Маск опубликовал мини-комикс, высмеивающий агентство Рейтер - РИА Новости, 14.05.2024

Маск опубликовал мини-комикс, высмеивающий агентство Рейтер

Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий компании Tesla Motors и Space X, возобновил критику информационного агентства Reuters, которое он ранее называл РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T18:54

2024-05-14T18:54

2024-05-14T19:50

в мире

лондон

илон маск

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий компании Tesla Motors и Space X, возобновил критику информационного агентства Reuters, которое он ранее называл "худшим" из традиционных СМИ в мире. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности производителя электромобилей Tesla. В постах в принадлежащей ему соцсети Х Маск призывал не верить новостным сообщениям Рейтер, касающихся его компании. Во вторник Маск опубликовал мини-комикс, высмеивающий кадровую политику Reuters — одного из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации. Панель из трех картинок представляет следующий диалог: "Расскажите нам о себе". — "Я тупой". — "Вы приняты на работу". Последняя, четвертая иллюстрация дает понять, что собеседование происходило в офисе агентства. Маск не уточнил, какое событие вызвало его гнев на этот раз. Агентство Reuters основано в 1851 году, его офис располагался в Лондоне. Сейчас в нем работают более 14 тысяч сотрудников в 197 бюро по всему миру.

https://ria.ru/20240512/mask-1945322621.html

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в мире, лондон, илон маск