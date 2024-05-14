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Маск опубликовал мини-комикс, высмеивающий агентство Рейтер - РИА Новости, 14.05.2024
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18:54 14.05.2024 (обновлено: 19:50 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/komiks-1945979855.html
Маск опубликовал мини-комикс, высмеивающий агентство Рейтер
Маск опубликовал мини-комикс, высмеивающий агентство Рейтер - РИА Новости, 14.05.2024
Маск опубликовал мини-комикс, высмеивающий агентство Рейтер
Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий компании Tesla Motors и Space X, возобновил критику информационного агентства Reuters, которое он ранее называл РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:54
2024-05-14T19:50
в мире
лондон
илон маск
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий компании Tesla Motors и Space X, возобновил критику информационного агентства Reuters, которое он ранее называл "худшим" из традиционных СМИ в мире. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности производителя электромобилей Tesla. В постах в принадлежащей ему соцсети Х Маск призывал не верить новостным сообщениям Рейтер, касающихся его компании. Во вторник Маск опубликовал мини-комикс, высмеивающий кадровую политику Reuters — одного из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации. Панель из трех картинок представляет следующий диалог: "Расскажите нам о себе". — "Я тупой". — "Вы приняты на работу". Последняя, четвертая иллюстрация дает понять, что собеседование происходило в офисе агентства. Маск не уточнил, какое событие вызвало его гнев на этот раз. Агентство Reuters основано в 1851 году, его офис располагался в Лондоне. Сейчас в нем работают более 14 тысяч сотрудников в 197 бюро по всему миру.
https://ria.ru/20240512/mask-1945322621.html
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в мире, лондон, илон маск
В мире, Лондон, Илон Маск
Маск опубликовал мини-комикс, высмеивающий агентство Рейтер

Маск опубликовал мини-комикс, высмеивающий кадровую политику агентства Рейтер

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий компании Tesla Motors и Space X, возобновил критику информационного агентства Reuters, которое он ранее называл "худшим" из традиционных СМИ в мире.
Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности производителя электромобилей Tesla. В постах в принадлежащей ему соцсети Х Маск призывал не верить новостным сообщениям Рейтер, касающихся его компании.
© Elon Musk/XМини-комикс Илона Маска, высмеивающий кадровую политику Рейтер
Мини-комикс Илона Маска, высмеивающий кадровую политику Рейтер
© Elon Musk/X
Мини-комикс Илона Маска, высмеивающий кадровую политику Рейтер
Во вторник Маск опубликовал мини-комикс, высмеивающий кадровую политику Reuters — одного из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации. Панель из трех картинок представляет следующий диалог: "Расскажите нам о себе". — "Я тупой". — "Вы приняты на работу". Последняя, четвертая иллюстрация дает понять, что собеседование происходило в офисе агентства.
Маск не уточнил, какое событие вызвало его гнев на этот раз.
Агентство Reuters основано в 1851 году, его офис располагался в Лондоне. Сейчас в нем работают более 14 тысяч сотрудников в 197 бюро по всему миру.
Монополия - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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