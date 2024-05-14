Маск опубликовал мини-комикс, высмеивающий агентство Рейтер
Маск опубликовал мини-комикс, высмеивающий кадровую политику агентства Рейтер
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий компании Tesla Motors и Space X, возобновил критику информационного агентства Reuters, которое он ранее называл "худшим" из традиционных СМИ в мире.
Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности производителя электромобилей Tesla. В постах в принадлежащей ему соцсети Х Маск призывал не верить новостным сообщениям Рейтер, касающихся его компании.
© Elon Musk/XМини-комикс Илона Маска, высмеивающий кадровую политику Рейтер
© Elon Musk/X
Мини-комикс Илона Маска, высмеивающий кадровую политику Рейтер
Во вторник Маск опубликовал мини-комикс, высмеивающий кадровую политику Reuters — одного из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации. Панель из трех картинок представляет следующий диалог: "Расскажите нам о себе". — "Я тупой". — "Вы приняты на работу". Последняя, четвертая иллюстрация дает понять, что собеседование происходило в офисе агентства.
Маск не уточнил, какое событие вызвало его гнев на этот раз.
Агентство Reuters основано в 1851 году, его офис располагался в Лондоне. Сейчас в нем работают более 14 тысяч сотрудников в 197 бюро по всему миру.
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