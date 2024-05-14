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В столице французской Новой Каледонии из-за насилия ввели комендантский час - РИА Новости, 14.05.2024
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03:21 14.05.2024 (обновлено: 05:46 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/komendantskiy_chas-1945757568.html
В столице французской Новой Каледонии из-за насилия ввели комендантский час
В столице французской Новой Каледонии из-за насилия ввели комендантский час - РИА Новости, 14.05.2024
В столице французской Новой Каледонии из-за насилия ввели комендантский час
Верховный комиссариат Французской Республики в особом административно-территориальном образовании страны Новой Каледонии постановил ввести комендантский час в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T03:21
2024-05-14T05:46
в мире
новая каледония
франция
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ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости. Верховный комиссариат Французской Республики в особом административно-территориальном образовании страны Новой Каледонии постановил ввести комендантский час в его столице Нумеа из-за вспышки насилия.Верховный комиссариат сообщил, что в столице и соседних населенных пунктах пострадали несколько правоохранителей, также в Нумеа зафиксирован ущерб различному имуществу. Пока задержаны 36 человек.&quot;Начиная с 18 часов (10 часов мск - ред.) вторника 14 мая до 6 часов среды 15 мая (22 часа вторника мск - ред.) на территории агломерации Нумеа вводится комендантский час; он может быть продлен по мере необходимости&quot;, — говорится в заявлении верховного комиссариата в соцсети X.Кроме того, на территории агломерации Нумеа запрещаются любые собрания. По всей Новой Каледонии запрещается перевозка и ношение оружия, а также продажа алкоголя. Согласно телеканалу 1ère, в понедельник по местному времени мирная демонстрация в знак протеста против французского конституционного законопроекта, направленного на расширение избирательного корпуса на провинциальных выборах, переросла в беспорядки в Нумеа. Участники, среди которых было много несовершеннолетних, грабили и поджигали магазины, заправки, аптеки, автосалоны. Беспорядки продолжились во вторник по местному времени.Одобренный 2 апреля в первом чтении в сенате (верхней палате французского парламента) законопроект должен быть в мае рассмотрен национальным собранием (нижней палатой). Он предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. На сегодняшний день, в соответствии с пересмотром конституции в 2007 году, право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.В июле прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон посетил Новую Каледонию, французскую заморскую территорию в Тихом океане, где высказался в пользу нового статуса островов, а в сентябре принял в Париже сторонников и противников независимости архипелага. Три референдума о независимости островов закончились победой лоялистов, в Елисейском дворце заявили, что рассчитывают на заключение соглашения между сторонами до конца 2023 года. В октябре Макрон сообщил, что намерен закрепить в конституции страны измененный статус Новой Каледонии и Корсики, автономия которых будет расширена.
https://ria.ru/20240501/paris-1943329306.html
https://ria.ru/20240513/tbilisi-1945679040.html
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в мире, новая каледония, франция, тихий океан, эммануэль макрон
В мире, Новая Каледония, Франция, Тихий океан, Эммануэль Макрон
В столице французской Новой Каледонии из-за насилия ввели комендантский час

В столице французской Новой Каледонии из-за насилия ввели комендантский час

© Pixabay / envasaНовая Каледония
Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Pixabay / envasa
Новая Каледония. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости. Верховный комиссариат Французской Республики в особом административно-территориальном образовании страны Новой Каледонии постановил ввести комендантский час в его столице Нумеа из-за вспышки насилия.
Верховный комиссариат сообщил, что в столице и соседних населенных пунктах пострадали несколько правоохранителей, также в Нумеа зафиксирован ущерб различному имуществу. Пока задержаны 36 человек.
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1 мая, 16:16
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"Начиная с 18 часов (10 часов мск - ред.) вторника 14 мая до 6 часов среды 15 мая (22 часа вторника мск - ред.) на территории агломерации Нумеа вводится комендантский час; он может быть продлен по мере необходимости", — говорится в заявлении верховного комиссариата в соцсети X.

Кроме того, на территории агломерации Нумеа запрещаются любые собрания. По всей Новой Каледонии запрещается перевозка и ношение оружия, а также продажа алкоголя.
Согласно телеканалу 1ère, в понедельник по местному времени мирная демонстрация в знак протеста против французского конституционного законопроекта, направленного на расширение избирательного корпуса на провинциальных выборах, переросла в беспорядки в Нумеа. Участники, среди которых было много несовершеннолетних, грабили и поджигали магазины, заправки, аптеки, автосалоны. Беспорядки продолжились во вторник по местному времени.
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Одобренный 2 апреля в первом чтении в сенате (верхней палате французского парламента) законопроект должен быть в мае рассмотрен национальным собранием (нижней палатой). Он предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. На сегодняшний день, в соответствии с пересмотром конституции в 2007 году, право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
В июле прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон посетил Новую Каледонию, французскую заморскую территорию в Тихом океане, где высказался в пользу нового статуса островов, а в сентябре принял в Париже сторонников и противников независимости архипелага. Три референдума о независимости островов закончились победой лоялистов, в Елисейском дворце заявили, что рассчитывают на заключение соглашения между сторонами до конца 2023 года. В октябре Макрон сообщил, что намерен закрепить в конституции страны измененный статус Новой Каледонии и Корсики, автономия которых будет расширена.
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