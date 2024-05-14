https://ria.ru/20240514/kolokoltsev-1945895873.html

Колокольцев назвал долю преступлений, совершенных иностранцами

Колокольцев назвал долю преступлений, совершенных иностранцами - РИА Новости, 14.05.2024

Колокольцев назвал долю преступлений, совершенных иностранцами

Преступления, совершенные иностранными гражданами, в общем массиве составляет 4 процента, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:22

2024-05-14T15:22

2024-05-14T15:44

россия

владимир колокольцев

назначение нового состава правительства россии

совет федерации рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945893166_0:52:3015:1748_1920x0_80_0_0_889dc0d7e79e3c1156c1daa911381f63.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Преступления, совершенные иностранными гражданами, в общем массиве составляет 4 процента, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев."Иностранными гражданами в нашей стране в общем массиве преступлений совершается всего 4 процента", - сказал он, выступая в Совете Федерации.

https://ria.ru/20240514/kolokoltsev-1945889127.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир колокольцев, назначение нового состава правительства россии, совет федерации рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)