https://ria.ru/20240514/kolokoltsev-1945895873.html
Колокольцев назвал долю преступлений, совершенных иностранцами
Колокольцев назвал долю преступлений, совершенных иностранцами - РИА Новости, 14.05.2024
Колокольцев назвал долю преступлений, совершенных иностранцами
Преступления, совершенные иностранными гражданами, в общем массиве составляет 4 процента, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:22
2024-05-14T15:22
2024-05-14T15:44
россия
владимир колокольцев
назначение нового состава правительства россии
совет федерации рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Преступления, совершенные иностранными гражданами, в общем массиве составляет 4 процента, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев."Иностранными гражданами в нашей стране в общем массиве преступлений совершается всего 4 процента", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
https://ria.ru/20240514/kolokoltsev-1945889127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир колокольцев, назначение нового состава правительства россии, совет федерации рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Назначение нового состава правительства России, Совет Федерации РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Колокольцев назвал долю преступлений, совершенных иностранцами
Колокольцев: преступления, совершенные иностранцами в России, составляют 4%