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Колокольцев назвал долю преступлений, совершенных иностранцами - РИА Новости, 14.05.2024
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15:22 14.05.2024 (обновлено: 15:44 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/kolokoltsev-1945895873.html
Колокольцев назвал долю преступлений, совершенных иностранцами
Колокольцев назвал долю преступлений, совершенных иностранцами - РИА Новости, 14.05.2024
Колокольцев назвал долю преступлений, совершенных иностранцами
Преступления, совершенные иностранными гражданами, в общем массиве составляет 4 процента, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:22
2024-05-14T15:44
россия
владимир колокольцев
назначение нового состава правительства россии
совет федерации рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Преступления, совершенные иностранными гражданами, в общем массиве составляет 4 процента, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев."Иностранными гражданами в нашей стране в общем массиве преступлений совершается всего 4 процента", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
https://ria.ru/20240514/kolokoltsev-1945889127.html
россия
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россия, владимир колокольцев, назначение нового состава правительства россии, совет федерации рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Назначение нового состава правительства России, Совет Федерации РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Колокольцев назвал долю преступлений, совершенных иностранцами

Колокольцев: преступления, совершенные иностранцами в России, составляют 4%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед началом пленарного заседания в Совете Федерации РФ
Исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед началом пленарного заседания в Совете Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед началом пленарного заседания в Совете Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Преступления, совершенные иностранными гражданами, в общем массиве составляет 4 процента, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
"Иностранными гражданами в нашей стране в общем массиве преступлений совершается всего 4 процента", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
Владимир Колокольцев выступает на пленарном заседании в Совете Федерации РФ. 14 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Колокольцев заявил о росте числа киберпреступлений в России
Вчера, 15:02
 
РоссияВладимир КолокольцевНазначение нового состава правительства РоссииСовет Федерации РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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