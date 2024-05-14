https://ria.ru/20240514/kolokoltsev-1945889127.html
Колокольцев заявил о росте числа киберпреступлений в России
Колокольцев заявил о росте числа киберпреступлений в России - РИА Новости, 14.05.2024
Колокольцев заявил о росте числа киберпреступлений в России
Число киберпреступлений в России выросло на 17%, значительная их часть совершается из-за рубежа, особенно с Украины, сообщил в Совфеде кандидат на должность... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:02
2024-05-14T15:02
2024-05-14T17:37
россия
украина
владимир колокольцев
совет федерации рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число киберпреступлений в России выросло на 17%, значительная их часть совершается из-за рубежа, особенно с Украины, сообщил в Совфеде кандидат на должность главы МВД РФ Владимир Колокольцев."За 2023 год констатировано 34% - удельный вес преступлений, связанных с информационно -телекоммуникационными преступлениями. В этом году рост продолжается на 17%... Значительная часть таких преступлений совершатся из-за рубежа, в первую очередь, с Украины", - заявил Колокольцев на пленарном заседании Совфеда.
https://ria.ru/20240514/kiberprestupleniya-1945888975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир колокольцев, совет федерации рф, назначение нового состава правительства россии
Россия, Украина, Владимир Колокольцев, Совет Федерации РФ, Назначение нового состава правительства России
Колокольцев заявил о росте числа киберпреступлений в России
Колокольцев: значительная часть киберпреступлений совершается с Украины