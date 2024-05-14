https://ria.ru/20240514/kolokoltsev-1945889127.html

Колокольцев заявил о росте числа киберпреступлений в России

Колокольцев заявил о росте числа киберпреступлений в России - РИА Новости, 14.05.2024

Колокольцев заявил о росте числа киберпреступлений в России

Число киберпреступлений в России выросло на 17%, значительная их часть совершается из-за рубежа, особенно с Украины, сообщил в Совфеде кандидат на должность... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:02

2024-05-14T15:02

2024-05-14T17:37

россия

украина

владимир колокольцев

совет федерации рф

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число киберпреступлений в России выросло на 17%, значительная их часть совершается из-за рубежа, особенно с Украины, сообщил в Совфеде кандидат на должность главы МВД РФ Владимир Колокольцев."За 2023 год констатировано 34% - удельный вес преступлений, связанных с информационно -телекоммуникационными преступлениями. В этом году рост продолжается на 17%... Значительная часть таких преступлений совершатся из-за рубежа, в первую очередь, с Украины", - заявил Колокольцев на пленарном заседании Совфеда.

https://ria.ru/20240514/kiberprestupleniya-1945888975.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир колокольцев, совет федерации рф, назначение нового состава правительства россии