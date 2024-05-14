https://ria.ru/20240514/kobyakov-1945794917.html
Путин переназначил Кобякова советником президента
Путин переназначил Кобякова советником президента - РИА Новости, 14.05.2024
Путин переназначил Кобякова советником президента
Президент РФ Владимир Путин переназначил Антона Кобякова советником президента, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:01
2024-05-14T11:01
2024-05-14T11:07
политика
россия
антон кобяков
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переназначил Антона Кобякова советником президента, сообщается на сайте Кремля."Своими указами глава государства назначил:.. Кобякова Антона Анатольевича - советником президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240514/muravev-1945794685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, антон кобяков, владимир путин
Политика, Россия, Антон Кобяков, Владимир Путин
Путин переназначил Кобякова советником президента
Кремль сообщил о переназначении Кобякова советником президента