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Путин переназначил Кобякова советником президента - РИА Новости, 14.05.2024
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11:01 14.05.2024 (обновлено: 11:07 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/kobyakov-1945794917.html
Путин переназначил Кобякова советником президента
Путин переназначил Кобякова советником президента - РИА Новости, 14.05.2024
Путин переназначил Кобякова советником президента
Президент РФ Владимир Путин переназначил Антона Кобякова советником президента, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:01
2024-05-14T11:07
политика
россия
антон кобяков
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переназначил Антона Кобякова советником президента, сообщается на сайте Кремля."Своими указами глава государства назначил:.. Кобякова Антона Анатольевича - советником президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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политика, россия, антон кобяков, владимир путин
Политика, Россия, Антон Кобяков, Владимир Путин
Путин переназначил Кобякова советником президента

Кремль сообщил о переназначении Кобякова советником президента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСоветник президента РФ Антон Кобяков
Советник президента РФ Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Советник президента РФ Антон Кобяков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переназначил Антона Кобякова советником президента, сообщается на сайте Кремля.
"Своими указами глава государства назначил:.. Кобякова Антона Анатольевича - советником президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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