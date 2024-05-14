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Международный Каннский кинофестиваль

Международный Каннский кинофестиваль - РИА Новости, 14.05.2024

Международный Каннский кинофестиваль

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А, –... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T03:01

2024-05-14T03:01

2024-05-14T03:01

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франция

канн

женева (город)

жиль жакоб

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chopard

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Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А, – Международный Каннский кинофестиваль. В 2002 году Международный кинофестиваль получил официальное название "Каннский фестиваль". Первый Каннский фестиваль должен был пройти 1-20 сентября 1939 года. По идее организаторов фестиваля, он должен был стать альтернативой Венецианскому кинофестивалю. 31 мая 1939 года город Канн был официально выбран местом проведения мероприятия. Почетным председателем был назначен изобретатель кинематографа Луи Люмьера. Однако 1 сентября началась Вторая мировая война (1939-1945). Первый кинофестиваль, ставший событием международного масштаба в культурной жизни послевоенных лет, состоялся 20 сентября – 5 октября 1946 года.На конкурс было представлено свыше 40 фильмов. 11 из них получили "Гран-при", в том числе советский фильм "Великий перелом" Фридриха Эрмлера.С 1946 года кинофестиваль проводился ежегодно в сентябре, однако в связи с высокой конкуренцией с другими европейскими фестивалями с 1952 года его проведения было перенесено на май.В 1948 и 1950 годах кинофестиваль не проводился из-за отсутствия финансирования.Первое время Каннский кинофестиваль был престижным светским мероприятием, но благодаря участию мировых звезд и широкому освещению в СМИ с 1950-х годов он стал всемирно известным.В 1959 году официальный статус получил Каннский кинорынок (Marché du Film).В 1960-х годах в дополнение к официальному отбору в рамках фестиваля были созданы две независимые секции – "Международная неделя кинокритики" в 1962 году и "Две недели режиссеров" в 1969 году.В мае 1968 года во Франции разразился социальный кризис, вылившийся в демонстрации, массовые беспорядки и всеобщую забастовку, в связи с чем открывшийся 11 мая 21-й кинофестиваль был прерван 19 мая.В 1973 году был изменен принцип отбора конкурсных лент – если ранее их выбирали сами страны-участники, то с этого момента ленты стали отбираться непосредственно руководством фестиваля.В 1970-х годах в целях более разнообразного выбора картин появилась программа "Перспективы французского кино" (Perspectives du cinéma français); секция "Изобретательные глаза" (Les Yeux fertiles) представляющая фильмы, посвященные другим видам искусства; секция "Дух времени" (L'Air du temps) для картин на актуальные темы; секция "Сложное прошедшее" (Le Passe compose), посвященная монтажу фильмов.В 1978 году по инициативе Жиля Жакоба, в то время исполнительного директора фестиваля, была учреждена премия "Золотая камера" за лучший дебютный фильм, представленный в программе. Жакобу принадлежит также идея создания программы "Особый взгляд", не относящейся к конкурсу.В 1998 году Жиль Жакоб создал программу "Синефондасьон" (Cinéfondation), в рамках которой демонстрируются короткометражные и среднеметражные фильмы, снятые студентами киношкол разных стран. Программа призвана выявлять и поощрять молодые таланты. Свое дальнейшее развитие она получила в 2000 году в проекте "Резиденция" (La Résidence). В 2005 году был учрежден проект "Ателье" (Atelier), помогающий режиссерам найти финансирование для своих фильмов.В 2004 году на Каннском фестивале была открыта программа "Каннская классика", в рамках которой демонстрируются киношедевры и раритеты в отреставрированных копиях. В том же году возник проект Producers Network, который позволяет продюсерам всего мира обсудить свои проекты, а также Short Film Corner – площадка для встреч авторов короткометражных фильмов. В 2012 году был открыт Doc Corner, посвященный документальному кино. В 2010 году новая программа "Каннские короткометражные фильмы" (Cannes Court Metrage) объединила конкурсную программу короткометражек и проект Short Film Corner, представив полную панораму достижений мастеров короткого метра во всем мире.Главная награда Каннского кинофестиваля – "Золотая пальмовая ветвь" (Palme d’Or) вручается с 1955 года, а до этого (1946-1954) самая престижная награда фестиваля называлась "Гран-при" (Grand Prix).Первой "Золотой пальмовой ветви" был удостоен в 1955 году американский фильм Дэлберта Манна "Марти".В 1958 году главный приз фестиваля "Золотая пальмовая ветвь" был присужден советской картине "Летят журавли" режиссера Михаила Калатозова. Она стала первой и единственной отечественной кинокартиной, получившей высшую награду фестиваля.С 1964 года по 1974 год временно было возобновлено вручение "Гран-при" в качестве главной награды. С 1975 года "Золотая пальмовая ветвь" вновь стала символом фестиваля и ежегодно присуждается режиссеру за лучший полнометражный фильм основного конкурса. С 1998 года ветвь, выполненная из 18-каратного золота закрепляется на хрустальной подушке в форме бриллианта изумрудной огранки и помещается в футляр из синего сафьяна. Она изготавливается вручную в мастерских фирмы Chopard в Женеве. (Швейцария). В 2017 году для юбилейного 70-го фестиваля "Золотая пальмовая ветвь" была инкрустирована 167 бриллиантами. Среди других призов кинофестиваля – награды за лучшее исполнение мужской и женской ролей, призы за лучший сценарий, лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу и др. В разные годы участникам фестиваля вручались различные международные премии, премии за художественный вклад и отдельным создателям фильмов. До 1983 года фестиваль проходил в здании на набережной Круазетт. В 1983 году состоялось открытие нового Дворца фестивалей и конгрессов (Palais des Festivals et des Congrès) на той же набережной.В 2021 году была запущена программа внеконкурсных фильмов "Премьера в Каннах" для демонстрации работ, которые не всегда соответствуют критериям основного конкурса.23 марта 2022 года новым президентом Каннского фестиваля была избрана Айрис Кноблох, которая стала первой женщиной на этом посту. Она вступила в должность 1 июля 2022 года на период 2023-2025 годов. В 2023 году 76-й Каннский кинофестиваль прошел 16-27 мая. Жюри возглавил кинорежиссер Рубен Эстлунд (Швеция). На открытии фестиваля американскому актеру Майклу Дугласу вручили почетную Золотую пальмовую ветвь за выдающийся вклад в развитие кинематографа. В конкурсной программе участвовала 21 картина. Золотую пальмовую ветвь завоевал фильм "Траектория падения" режиссера Жюстин Триэ (Франция). Гран-при достался ленте "Зона интереса" режиссера Джонатана Глейзера (Великобритания).Сыгравший в фильме "Прекрасные дни" японский актер Кодзи Якусе получил приз за лучшую мужскую роль. Наградой за лучшую женскую роль была отмечена турецкая актриса Мерве Диздар, исполнившая роль в картине "О сухой траве".Поставивший романтическую драму "Рагу Додена Буффана" (в русском переводе "Рецепт любви") Чан Ань Хунг (Франция) удостоился награды за лучшую режиссуру.Приза жюри был удостоен фильм "Опавшие листья" режиссера Аки Каурисмяки (Финляндия). В 2024 году 77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая. Жюри киносмотра возглавит актриса, сценарист и режиссер Грета Гервиг (США). Почетным гостем на церемонии открытия станет американская актриса Мерил Стрип, которой вручат Золотую пальмовую ветвь. В конкурсной программе фестиваля участвуют 22 полнометражные картины. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, франция, канн, женева (город), жиль жакоб, луи люмьер, михаил калатозов, chopard, каннский кинофестиваль