https://ria.ru/20240514/kiberprestupleniya-1945888975.html
Колокольцев оценил ущерб от киберпреступлений за 2023 год
Колокольцев оценил ущерб от киберпреступлений за 2023 год - РИА Новости, 14.05.2024
Колокольцев оценил ущерб от киберпреступлений за 2023 год
Ущерб от киберпреступлений в России за 2023 год составил 156 миллиардов рублей, пострадали 113 тысяч пенсионеров и 7 тысяч несовершеннолетних, заявил... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:02
2024-05-14T15:02
2024-05-14T15:36
россия
владимир колокольцев
совет федерации рф
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937358969_389:0:2767:1337_1920x0_80_0_0_1f28d2f98608db1bc9d61cc36c428b1f.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ущерб от киберпреступлений в России за 2023 год составил 156 миллиардов рублей, пострадали 113 тысяч пенсионеров и 7 тысяч несовершеннолетних, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев."Причиненный ущерб составил за прошлый год 156 миллиардов рублей, восемь миллиардов - кража, 137 миллиардов - мошенничество. Жертвами преступлений стали 113 тысяч пенсионеров и 7 тысяч несовершеннолетних", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
https://ria.ru/20240220/vozrast-1928218529.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937358969_770:0:2578:1356_1920x0_80_0_0_6a4668a2b8dfa190c65c19db120b827b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир колокольцев, совет федерации рф, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Совет Федерации РФ, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Колокольцев оценил ущерб от киберпреступлений за 2023 год
Колокольцев: ущерб от киберпреступлений за год составил 156 миллиардов рублей