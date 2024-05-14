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Колокольцев оценил ущерб от киберпреступлений за 2023 год - РИА Новости, 14.05.2024
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15:02 14.05.2024 (обновлено: 15:36 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/kiberprestupleniya-1945888975.html
Колокольцев оценил ущерб от киберпреступлений за 2023 год
Колокольцев оценил ущерб от киберпреступлений за 2023 год - РИА Новости, 14.05.2024
Колокольцев оценил ущерб от киберпреступлений за 2023 год
Ущерб от киберпреступлений в России за 2023 год составил 156 миллиардов рублей, пострадали 113 тысяч пенсионеров и 7 тысяч несовершеннолетних, заявил... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:02
2024-05-14T15:36
россия
владимир колокольцев
совет федерации рф
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ущерб от киберпреступлений в России за 2023 год составил 156 миллиардов рублей, пострадали 113 тысяч пенсионеров и 7 тысяч несовершеннолетних, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев."Причиненный ущерб составил за прошлый год 156 миллиардов рублей, восемь миллиардов - кража, 137 миллиардов - мошенничество. Жертвами преступлений стали 113 тысяч пенсионеров и 7 тысяч несовершеннолетних", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
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россия, владимир колокольцев, совет федерации рф, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Колокольцев, Совет Федерации РФ, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Колокольцев оценил ущерб от киберпреступлений за 2023 год

Колокольцев: ущерб от киберпреступлений за год составил 156 миллиардов рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ущерб от киберпреступлений в России за 2023 год составил 156 миллиардов рублей, пострадали 113 тысяч пенсионеров и 7 тысяч несовершеннолетних, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
"Причиненный ущерб составил за прошлый год 156 миллиардов рублей, восемь миллиардов - кража, 137 миллиардов - мошенничество. Жертвами преступлений стали 113 тысяч пенсионеров и 7 тысяч несовершеннолетних", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
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РоссияВладимир КолокольцевСовет Федерации РФПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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