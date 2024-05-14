https://ria.ru/20240514/kiberprestupleniya-1945888975.html

Колокольцев оценил ущерб от киберпреступлений за 2023 год

Колокольцев оценил ущерб от киберпреступлений за 2023 год - РИА Новости, 14.05.2024

Колокольцев оценил ущерб от киберпреступлений за 2023 год

Ущерб от киберпреступлений в России за 2023 год составил 156 миллиардов рублей, пострадали 113 тысяч пенсионеров и 7 тысяч несовершеннолетних, заявил... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:02

2024-05-14T15:02

2024-05-14T15:36

россия

владимир колокольцев

совет федерации рф

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ущерб от киберпреступлений в России за 2023 год составил 156 миллиардов рублей, пострадали 113 тысяч пенсионеров и 7 тысяч несовершеннолетних, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев."Причиненный ущерб составил за прошлый год 156 миллиардов рублей, восемь миллиардов - кража, 137 миллиардов - мошенничество. Жертвами преступлений стали 113 тысяч пенсионеров и 7 тысяч несовершеннолетних", - сказал он, выступая в Совете Федерации.

https://ria.ru/20240220/vozrast-1928218529.html

россия

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Кирилл Волков

россия, владимир колокольцев, совет федерации рф, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)