https://ria.ru/20240514/khodorkovskiy-1945976632.html
Ходорковский* пожаловался на ненависть от украинцев в соцсетях
Ходорковский* пожаловался на ненависть от украинцев в соцсетях - РИА Новости, 14.05.2024
Ходорковский* пожаловался на ненависть от украинцев в соцсетях
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* рассказал корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру, что столкнулся с ненавистью от украинцев в соцсетях из-за отказа... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:42
2024-05-14T18:42
2024-05-14T19:25
специальная военная операция на украине
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украина
в мире
михаил ходорковский*
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
юкос
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* рассказал корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру, что столкнулся с ненавистью от украинцев в соцсетях из-за отказа воевать за группировки, подобные "Русскому добровольческому корпусу"**."Бесконечная ненависть. Для многих украинцев я просто очередной россиянин, который атаковал их страну, <...> когда украинцы выплескивают все это на меня в соцсетях, я не отвечаю", — посетовал он.По словам корреспондента, Ходорковский* не видит, что жители Украины уважают его "усилия" по критике российских властей, он также жалуется на постоянные комментарии с выражением ненависти."Мы сильно ничего не изменим, если возьмем оружие. Кроме того, я не очень хорошо стреляю", — добавил экс-глава ЮКОСа.Ходорковский*, некогда один из богатейших бизнесменов России, уехавший за границу после помилования президентом в 2013 году, в мае 2022-го был внесен в реестр физлиц-иноагентов. В январе этого года, как следует из базы МВД, его повторно объявили в розыск. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в сентябре на Ходорковского* возбудили дело по статье 207.3 Уголовного кодекса "Публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии" за посты в Twitter о спецоперации.ФСБ внесла РДК** в список террористических организаций, а Росфинмониторинг — в перечень террористов и экстремистов. Против пособников организации неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе после задержаний в Санкт-Петербурге, Белгородской и Самарской областях.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Запрещенная в России террористическая организация, внесенная в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240125/doma-1923333023.html
https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, михаил ходорковский*, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, юкос
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Михаил Ходорковский*, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Санкт-Петербург, ЮКОС
Ходорковский* пожаловался на ненависть от украинцев в соцсетях
Ходорковский посетовал на ненависть от украинцев из-за нежелания воевать за РДК
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* рассказал корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру, что столкнулся с ненавистью от украинцев в соцсетях из-за отказа воевать за группировки, подобные "Русскому добровольческому корпусу"**.
"Бесконечная ненависть. Для многих украинцев я просто очередной россиянин, который атаковал их страну, <...> когда украинцы выплескивают все это на меня в соцсетях, я не отвечаю", — посетовал он.
По словам корреспондента, Ходорковский* не видит, что жители Украины
уважают его "усилия" по критике российских властей, он также жалуется на постоянные комментарии с выражением ненависти.
«
"Мы сильно ничего не изменим, если возьмем оружие. Кроме того, я не очень хорошо стреляю", — добавил экс-глава ЮКОСа.
Ходорковский*, некогда один из богатейших бизнесменов России, уехавший за границу после помилования президентом в 2013 году, в мае 2022-го был внесен в реестр физлиц-иноагентов. В январе этого года, как следует из базы МВД, его повторно объявили в розыск.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в сентябре на Ходорковского* возбудили дело по статье 207.3 Уголовного кодекса "Публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии" за посты в Twitter о спецоперации.
ФСБ внесла РДК** в список террористических организаций, а Росфинмониторинг — в перечень террористов и экстремистов. Против пособников организации неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе после задержаний в Санкт-Петербурге
, Белгородской и Самарской областях.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** Запрещенная в России террористическая организация, внесенная в перечень террористов и экстремистов.