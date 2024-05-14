https://ria.ru/20240514/khodorkovskiy-1945976632.html

Ходорковский* пожаловался на ненависть от украинцев в соцсетях

Ходорковский* пожаловался на ненависть от украинцев в соцсетях - РИА Новости, 14.05.2024

Ходорковский* пожаловался на ненависть от украинцев в соцсетях

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* рассказал корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру, что столкнулся с ненавистью от украинцев в соцсетях из-за отказа... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T18:42

2024-05-14T18:42

2024-05-14T19:25

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

михаил ходорковский*

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

санкт-петербург

юкос

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* рассказал корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру, что столкнулся с ненавистью от украинцев в соцсетях из-за отказа воевать за группировки, подобные "Русскому добровольческому корпусу"**."Бесконечная ненависть. Для многих украинцев я просто очередной россиянин, который атаковал их страну, <...> когда украинцы выплескивают все это на меня в соцсетях, я не отвечаю", — посетовал он.По словам корреспондента, Ходорковский* не видит, что жители Украины уважают его "усилия" по критике российских властей, он также жалуется на постоянные комментарии с выражением ненависти."Мы сильно ничего не изменим, если возьмем оружие. Кроме того, я не очень хорошо стреляю", — добавил экс-глава ЮКОСа.Ходорковский*, некогда один из богатейших бизнесменов России, уехавший за границу после помилования президентом в 2013 году, в мае 2022-го был внесен в реестр физлиц-иноагентов. В январе этого года, как следует из базы МВД, его повторно объявили в розыск. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в сентябре на Ходорковского* возбудили дело по статье 207.3 Уголовного кодекса "Публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии" за посты в Twitter о спецоперации.ФСБ внесла РДК** в список террористических организаций, а Росфинмониторинг — в перечень террористов и экстремистов. Против пособников организации неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе после задержаний в Санкт-Петербурге, Белгородской и Самарской областях.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Запрещенная в России террористическая организация, внесенная в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240125/doma-1923333023.html

https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, михаил ходорковский*, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, юкос