https://ria.ru/20240514/kherson-1945915860.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.05.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram–канале. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:11
2024-05-14T16:11
2024-05-14T16:16
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram–канале."В Херсонской области объявлена ракетная опасность", - написал Сальдо. Он попросил жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными.
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владимир сальдо, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Губернатор Владимир Сальдо: в Херсонской области объявлена ракетная опасность