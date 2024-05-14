https://ria.ru/20240514/kherson-1945915860.html

В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.05.2024

В Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram–канале. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:11

2024-05-14T16:11

2024-05-14T16:16

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram–канале."В Херсонской области объявлена ракетная опасность", - написал Сальдо. Он попросил жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными.

https://ria.ru/20240514/kherson-1945759375.html

херсонская область

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владимир сальдо, херсонская область