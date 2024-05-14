Военкомы с Западной Украины боятся ночевать в Херсоне, сообщил источник
Сотрудники военкоматов из западных областей Украины боятся ночевать в Херсоне
Стела Херсона. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 14 мая — РИА Новости. Сотрудники мобилизационных команд военкоматов из западных областей Украины, опасаясь возмездия, на ночь уезжают из Херсона, сообщили РИА Новости источники в пророссийском подполье Херсона.
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"Эти сотрудники присланных в Херсон западных ТЦК не ночуют в городе. Каждый вечер они организованно убывают в сторону Николаева. Боятся возмездия местных", — сообщили подпольщики.
В начале мая в Херсон приехали сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — так на Украине с недавнего времени называют военкоматы. — Прим. ред.) из западных областей Украины. Они передвигаются на синих микроавтобусах Volkswagen с одесскими и киевскими номерами. Мобилизационные команды, по словам собеседников, терроризируют город, действуя по принципу "нахватать максимум местных, даже при наличии документов на отсрочку, а потом уже разбираться".
Члены херсонского сопротивления отметили, что улицы города буквально опустели, потому что местные жители прячутся от мобилизационных команд.
"Приезд западенцев — очередной виток карательной мобилизационной политики режима Зеленского в отношении населения Херсонской области. Работа херсонских ТЦК уже не устраивает Киев — слишком мягкая", — подчеркнул источник.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления в силу документа должны обновить свои данные в военкомате. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период военного положения, которое действует с февраля 2022 года, запрещен.
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В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание The New York Times ранее писало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.
Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022-го административным центром области временно стал город Геническ.