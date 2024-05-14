https://ria.ru/20240514/kharkov-1945901723.html
Все на нервах. Во Франции поражены словам Кирби о наступлении под Харьковом
Все на нервах. Во Франции поражены словам Кирби о наступлении под Харьковом - РИА Новости, 14.05.2024
Все на нервах. Во Франции поражены словам Кирби о наступлении под Харьковом
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ошибается, когда заявляет об отсутствии серьезных прорывов российских... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:38
2024-05-14T15:38
2024-05-14T16:06
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ошибается, когда заявляет об отсутствии серьезных прорывов российских войск под Харьковом. Об этом в эфире французского телеканала LCI сказал эксперт Галлагер Фенуик."Было заявление Джона Кирби, которое меня действительно поразило. Он сказал, что мы верим в украинцев и не видим серьезного продвижения россиян (на фронте. — Прим. ред.). Я не видел ни одного украинца, который подтвердил бы его слова", — рассказал аналитик.Как отметил Фенуик, на Украине сейчас наблюдается крайняя нервозность и страх из-за возможного обрушения обороны под натиском российской армии. Это контрастирует с заявлениями американских высокопоставленных чиновников, подчеркнул эксперт.Российские военные несколько дней активно наступают в Харьковской области. Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и Бугроватка. В понедельник стало известно, что россияне освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
https://ria.ru/20240513/konflikt-1945621781.html
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в мире, харьков, франция, украина, джон кирби
В мире, Харьков, Франция, Украина, Джон Кирби
Все на нервах. Во Франции поражены словам Кирби о наступлении под Харьковом
Эксперт Фенуик: Кирби ошибся с оценкой ситуации с ВС РФ под Харьковом