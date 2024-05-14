https://ria.ru/20240514/kharkov-1945901723.html

Все на нервах. Во Франции поражены словам Кирби о наступлении под Харьковом

Все на нервах. Во Франции поражены словам Кирби о наступлении под Харьковом - РИА Новости, 14.05.2024

Все на нервах. Во Франции поражены словам Кирби о наступлении под Харьковом

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ошибается, когда заявляет об отсутствии серьезных прорывов российских... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:38

2024-05-14T15:38

2024-05-14T16:06

в мире

харьков

франция

украина

джон кирби

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ошибается, когда заявляет об отсутствии серьезных прорывов российских войск под Харьковом. Об этом в эфире французского телеканала LCI сказал эксперт Галлагер Фенуик."Было заявление Джона Кирби, которое меня действительно поразило. Он сказал, что мы верим в украинцев и не видим серьезного продвижения россиян (на фронте. — Прим. ред.). Я не видел ни одного украинца, который подтвердил бы его слова", — рассказал аналитик.Как отметил Фенуик, на Украине сейчас наблюдается крайняя нервозность и страх из-за возможного обрушения обороны под натиском российской армии. Это контрастирует с заявлениями американских высокопоставленных чиновников, подчеркнул эксперт.Российские военные несколько дней активно наступают в Харьковской области. Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и Бугроватка. В понедельник стало известно, что россияне освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.

https://ria.ru/20240513/konflikt-1945621781.html

https://ria.ru/20240513/nato-1945736870.html

харьков

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, франция, украина, джон кирби