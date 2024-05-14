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Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы
Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы - РИА Новости, 14.05.2024
Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы
Военнослужащие группировки войск "Север" держат под огневым контролем часть трассы Харьков - Липцы, постоянно обстреливая из различных арторудий противника,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:02
2024-05-14T14:02
2024-05-14T15:01
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ПЫЛЬНАЯ (Харьковская обл.), 14 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" держат под огневым контролем часть трассы Харьков - Липцы, постоянно обстреливая из различных арторудий противника, направляющегося из Харькова, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Руда". "Это трасса, которая ведет на Липцы, ну и на сам Харьков. Уже наши подразделения под Липцами (постоянно улучшают тактическое положение - ред.), и трасса, которая ведет на Липцы, Харьков, уже находится под нашим огневым контролем. И постоянно ведется мониторинг при их передвижении, и каждая колонна, входящая, выходящая, уже безнаказанно просто так ездить не будет", - рассказал военнослужащий. По его словам, подвоз боеприпасов, смену личного состава и подтягивание резервов у противника затруднено из-за сложившейся обстановки. "Людей они не жалеют, им все равно, сколько там погибнет, сколько зайдет, сколько выйдет", - добавил боец.Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев во вторник заявил, что группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы в Харьковском районе.Минобороны России сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Бугроватка, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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Военнослужащие группировки войск "Север" держат под огневым контролем часть трассы Харьков-Липцы
Военнослужащие группировки войск "Север" держат под огневым контролем часть трассы Харьков - Липцы, постоянно обстреливая противника из артиллерии. Корреспондент РИА Новости побывал на этом участке фронта.
2024-05-14T14:02
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в мире, харьков
В мире, Харьков, Специальная военная операция на Украине
Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы
Штурмовик с позывным "Руда": ВС России контролируют часть трассы Харьков — Липцы
ПЫЛЬНАЯ (Харьковская обл.), 14 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" держат под огневым контролем часть трассы Харьков - Липцы, постоянно обстреливая из различных арторудий противника, направляющегося из Харькова, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Руда".
«
"Это трасса, которая ведет на Липцы, ну и на сам Харьков. Уже наши подразделения под Липцами (постоянно улучшают тактическое положение - ред.), и трасса, которая ведет на Липцы, Харьков, уже находится под нашим огневым контролем. И постоянно ведется мониторинг при их передвижении, и каждая колонна, входящая, выходящая, уже безнаказанно просто так ездить не будет", - рассказал военнослужащий.
По его словам, подвоз боеприпасов, смену личного состава и подтягивание резервов у противника затруднено из-за сложившейся обстановки.
"Людей они не жалеют, им все равно, сколько там погибнет, сколько зайдет, сколько выйдет", - добавил боец.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев во вторник заявил, что группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы в Харьковском районе.
Минобороны России сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Бугроватка, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.