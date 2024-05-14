Рейтинг@Mail.ru
Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 14.05.2024 (обновлено: 15:01 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945866526.html
Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы
Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы - РИА Новости, 14.05.2024
Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы
Военнослужащие группировки войск "Север" держат под огневым контролем часть трассы Харьков - Липцы, постоянно обстреливая из различных арторудий противника,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:02
2024-05-14T15:01
в мире
харьков
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945876240_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6d4d2fa75807a2ca4675a5cf945fd6f1.jpg
ПЫЛЬНАЯ (Харьковская обл.), 14 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" держат под огневым контролем часть трассы Харьков - Липцы, постоянно обстреливая из различных арторудий противника, направляющегося из Харькова, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Руда". "Это трасса, которая ведет на Липцы, ну и на сам Харьков. Уже наши подразделения под Липцами (постоянно улучшают тактическое положение - ред.), и трасса, которая ведет на Липцы, Харьков, уже находится под нашим огневым контролем. И постоянно ведется мониторинг при их передвижении, и каждая колонна, входящая, выходящая, уже безнаказанно просто так ездить не будет", - рассказал военнослужащий. По его словам, подвоз боеприпасов, смену личного состава и подтягивание резервов у противника затруднено из-за сложившейся обстановки. "Людей они не жалеют, им все равно, сколько там погибнет, сколько зайдет, сколько выйдет", - добавил боец.Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев во вторник заявил, что группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы в Харьковском районе.Минобороны России сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Бугроватка, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240513/rezervy-1945741601.html
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Военнослужащие группировки войск "Север" держат под огневым контролем часть трассы Харьков-Липцы
Военнослужащие группировки войск "Север" держат под огневым контролем часть трассы Харьков - Липцы, постоянно обстреливая противника из артиллерии. Корреспондент РИА Новости побывал на этом участке фронта.
2024-05-14T14:02
true
PT1M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945876240_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_35ecfed3637ea3cb162d9cb3f2a1bef5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков
В мире, Харьков, Специальная военная операция на Украине
Российские военные взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы

Штурмовик с позывным "Руда": ВС России контролируют часть трассы Харьков — Липцы

Читать ria.ru в
ПЫЛЬНАЯ (Харьковская обл.), 14 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" держат под огневым контролем часть трассы Харьков - Липцы, постоянно обстреливая из различных арторудий противника, направляющегося из Харькова, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Руда".
«
"Это трасса, которая ведет на Липцы, ну и на сам Харьков. Уже наши подразделения под Липцами (постоянно улучшают тактическое положение - ред.), и трасса, которая ведет на Липцы, Харьков, уже находится под нашим огневым контролем. И постоянно ведется мониторинг при их передвижении, и каждая колонна, входящая, выходящая, уже безнаказанно просто так ездить не будет", - рассказал военнослужащий.
По его словам, подвоз боеприпасов, смену личного состава и подтягивание резервов у противника затруднено из-за сложившейся обстановки.
"Людей они не жалеют, им все равно, сколько там погибнет, сколько зайдет, сколько выйдет", - добавил боец.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев во вторник заявил, что группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы в Харьковском районе.
Минобороны России сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Бугроватка, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Генштаб ВСУ заявил об отправке резервов в Харьковскую область
13 мая, 22:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала