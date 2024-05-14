https://ria.ru/20240514/kharkov-1945825190.html
Песков отказался комментировать ситуацию в Харьковской области
Песков отказался комментировать ситуацию в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024
Песков отказался комментировать ситуацию в Харьковской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения российских военных в регионе, а также... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:16
2024-05-14T12:16
2024-05-14T12:17
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения российских военных в регионе, а также оценивать вероятность вхождения Харьковской области в состав России. "Ход специальной военной операции мы не комментируем, не будем этого делать и сейчас", - заявил Песков на брифинге, отвечая на вопрос о ситуации в Харьковской области, информации о значительном улучшении позиции российских войск в этом регионе и вероятности вхождения Харьковской области в состав РФ.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, харьковская область, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков отказался комментировать ситуацию в Харьковской области
Песков: Кремль не комментирует ход СВО, включая ситуацию в Харьковской области