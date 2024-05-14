https://ria.ru/20240514/kharkov-1945825190.html

Песков отказался комментировать ситуацию в Харьковской области

Песков отказался комментировать ситуацию в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024

Песков отказался комментировать ситуацию в Харьковской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения российских военных в регионе, а также... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:16

2024-05-14T12:16

2024-05-14T12:17

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения российских военных в регионе, а также оценивать вероятность вхождения Харьковской области в состав России. "Ход специальной военной операции мы не комментируем, не будем этого делать и сейчас", - заявил Песков на брифинге, отвечая на вопрос о ситуации в Харьковской области, информации о значительном улучшении позиции российских войск в этом регионе и вероятности вхождения Харьковской области в состав РФ.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

харьковская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, харьковская область, россия, украина, дмитрий песков