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Песков отказался комментировать ситуацию в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 14.05.2024 (обновлено: 12:17 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945825190.html
Песков отказался комментировать ситуацию в Харьковской области
Песков отказался комментировать ситуацию в Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024
Песков отказался комментировать ситуацию в Харьковской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения российских военных в регионе, а также... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:16
2024-05-14T12:17
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения российских военных в регионе, а также оценивать вероятность вхождения Харьковской области в состав России. "Ход специальной военной операции мы не комментируем, не будем этого делать и сейчас", - заявил Песков на брифинге, отвечая на вопрос о ситуации в Харьковской области, информации о значительном улучшении позиции российских войск в этом регионе и вероятности вхождения Харьковской области в состав РФ.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
харьковская область
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безопасность, харьковская область, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков отказался комментировать ситуацию в Харьковской области

Песков: Кремль не комментирует ход СВО, включая ситуацию в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Волчанске
Дым в Волчанске - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Волчанске. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения российских военных в регионе, а также оценивать вероятность вхождения Харьковской области в состав России.
"Ход специальной военной операции мы не комментируем, не будем этого делать и сейчас", - заявил Песков на брифинге, отвечая на вопрос о ситуации в Харьковской области, информации о значительном улучшении позиции российских войск в этом регионе и вероятности вхождения Харьковской области в состав РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Россия всегда возвращает свое: очередь за Харьковом?
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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