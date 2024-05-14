Украинские военачальники уже покинули Купянск и Харьков, заявили в Госдуме
Водолацкий: командующие группировкой ВСУ уже покинули Купянск и даже Харьков
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Руководство группировки Вооруженных сил Украины на харьковском направлении уже покинуло город Купянск и даже Харьков, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"Сегодня даже (Владимир) Зеленский признает, что российские вооруженные силы на харьковском направлении имеют огромные успехи и перевес. Каждый день мы продвигаемся вперед, и уже не только укрепрайоны забираем, но каждый день освобождаем по 2-3 населенных пункта. Естественно, руководство этого направления ВСУ покинуло не только Купянск, но и даже переехало за Харьков", - сказал он. По информации Водолацкого, на первой линии там остались лишь бригады из мобилизованных, а на второй – подразделения прикрытия и наемники из западных стран.
"Они (руководство группировки ВСУ) понимают, что не могут ничего противопоставить Вооруженным силам России, только озлобленные действия, направленные на обстрел мирных людей, проживающих в Белгородской области", - добавил депутат. По его мнению, в настоящее время задача вооруженных сил максимально быстро, но с сохранением жизней российских солдат, освобождать данную территорию.
Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.