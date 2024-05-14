https://ria.ru/20240514/kharkov-1945809814.html

Украинские военачальники уже покинули Купянск и Харьков, заявили в Госдуме

Украинские военачальники уже покинули Купянск и Харьков, заявили в Госдуме - РИА Новости, 14.05.2024

Украинские военачальники уже покинули Купянск и Харьков, заявили в Госдуме

Руководство группировки Вооруженных сил Украины на харьковском направлении уже покинуло город Купянск и даже Харьков, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:43

2024-05-14T11:43

2024-05-14T11:43

специальная военная операция на украине

россия

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виктор водолацкий

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Руководство группировки Вооруженных сил Украины на харьковском направлении уже покинуло город Купянск и даже Харьков, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Сегодня даже (Владимир) Зеленский признает, что российские вооруженные силы на харьковском направлении имеют огромные успехи и перевес. Каждый день мы продвигаемся вперед, и уже не только укрепрайоны забираем, но каждый день освобождаем по 2-3 населенных пункта. Естественно, руководство этого направления ВСУ покинуло не только Купянск, но и даже переехало за Харьков", - сказал он. По информации Водолацкого, на первой линии там остались лишь бригады из мобилизованных, а на второй – подразделения прикрытия и наемники из западных стран. "Они (руководство группировки ВСУ) понимают, что не могут ничего противопоставить Вооруженным силам России, только озлобленные действия, направленные на обстрел мирных людей, проживающих в Белгородской области", - добавил депутат. По его мнению, в настоящее время задача вооруженных сил максимально быстро, но с сохранением жизней российских солдат, освобождать данную территорию. Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

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Кирилл Волков

россия, харьковская область, харьков, виктор водолацкий, вооруженные силы украины, госдума рф, безопасность, украина