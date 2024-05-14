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Украинские военачальники уже покинули Купянск и Харьков, заявили в Госдуме - РИА Новости, 14.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:43 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945809814.html
Украинские военачальники уже покинули Купянск и Харьков, заявили в Госдуме
Украинские военачальники уже покинули Купянск и Харьков, заявили в Госдуме - РИА Новости, 14.05.2024
Украинские военачальники уже покинули Купянск и Харьков, заявили в Госдуме
Руководство группировки Вооруженных сил Украины на харьковском направлении уже покинуло город Купянск и даже Харьков, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:43
2024-05-14T11:43
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
харьков
виктор водолацкий
вооруженные силы украины
госдума рф
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Руководство группировки Вооруженных сил Украины на харьковском направлении уже покинуло город Купянск и даже Харьков, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Сегодня даже (Владимир) Зеленский признает, что российские вооруженные силы на харьковском направлении имеют огромные успехи и перевес. Каждый день мы продвигаемся вперед, и уже не только укрепрайоны забираем, но каждый день освобождаем по 2-3 населенных пункта. Естественно, руководство этого направления ВСУ покинуло не только Купянск, но и даже переехало за Харьков", - сказал он. По информации Водолацкого, на первой линии там остались лишь бригады из мобилизованных, а на второй – подразделения прикрытия и наемники из западных стран. "Они (руководство группировки ВСУ) понимают, что не могут ничего противопоставить Вооруженным силам России, только озлобленные действия, направленные на обстрел мирных людей, проживающих в Белгородской области", - добавил депутат. По его мнению, в настоящее время задача вооруженных сил максимально быстро, но с сохранением жизней российских солдат, освобождать данную территорию. Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
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россия, харьковская область, харьков, виктор водолацкий, вооруженные силы украины, госдума рф, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Харьков, Виктор Водолацкий, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Безопасность, Украина
Украинские военачальники уже покинули Купянск и Харьков, заявили в Госдуме

Водолацкий: командующие группировкой ВСУ уже покинули Купянск и даже Харьков

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Руководство группировки Вооруженных сил Украины на харьковском направлении уже покинуло город Купянск и даже Харьков, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"Сегодня даже (Владимир) Зеленский признает, что российские вооруженные силы на харьковском направлении имеют огромные успехи и перевес. Каждый день мы продвигаемся вперед, и уже не только укрепрайоны забираем, но каждый день освобождаем по 2-3 населенных пункта. Естественно, руководство этого направления ВСУ покинуло не только Купянск, но и даже переехало за Харьков", - сказал он. По информации Водолацкого, на первой линии там остались лишь бригады из мобилизованных, а на второй – подразделения прикрытия и наемники из западных стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Россия всегда возвращает свое: очередь за Харьковом?
Вчера, 08:00
"Они (руководство группировки ВСУ) понимают, что не могут ничего противопоставить Вооруженным силам России, только озлобленные действия, направленные на обстрел мирных людей, проживающих в Белгородской области", - добавил депутат. По его мнению, в настоящее время задача вооруженных сил максимально быстро, но с сохранением жизней российских солдат, освобождать данную территорию.
Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Киев в беде. СМИ раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ рядом с Волчанском
13 мая, 12:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьХарьковВиктор ВодолацкийВооруженные силы УкраиныГосдума РФБезопасностьУкраина
 
 
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