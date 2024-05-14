ХАМАС планировало создать секретную базу в Турции, утверждает Times
Times: ХАМАС планировало создать секретные базы в Турции и других странах
© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС . Архивное фото
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС планировало создать секретные базы в Турции и других странах, соседствующих с Израилем, чтобы координировать удары по связанным с еврейским государством целям, утверждает газета Times со ссылкой на документы, якобы захваченные в секторе Газа.
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"ХАМАС планировал создать секретную базу в Турции и террористические ячейки в других местах, чтобы координировать атаки против израильских целей в сопредельных странах, включая членов НАТО", - пишет издание.
По данным газеты, документ под названием "Создание базы в Турции" якобы был изъят израильскими войсками в доме высокопоставленного члена ХАМАС Хамзы Абу Шанаба, близкого к лидеру движения в секторе Газа Яхье Синвару.
Как утверждает издание, план предписывал создание "большого числа военных ячеек и агентурных точек во многих странах" в течение трех лет. Агенты ХАМАС якобы должны были заниматься диверсиями, убийствами офицеров и командиров израильской разведки "Моссад" и похищениями.
Начали ли члены ХАМАС осуществление плана до атаки на Израиль 7 октября 2023 года – неизвестно, отмечает газета.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.