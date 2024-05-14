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ХАМАС планировало создать секретную базу в Турции, утверждает Times - РИА Новости, 14.05.2024
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02:38 14.05.2024 (обновлено: 02:47 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/khamas-1945756462.html
ХАМАС планировало создать секретную базу в Турции, утверждает Times
ХАМАС планировало создать секретную базу в Турции, утверждает Times - РИА Новости, 14.05.2024
ХАМАС планировало создать секретную базу в Турции, утверждает Times
Палестинское движение ХАМАС планировало создать секретные базы в Турции и других странах, соседствующих с Израилем, чтобы координировать удары по связанным с... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T02:38
2024-05-14T02:47
в мире
израиль
турция
рафах (провинция)
хамас
нато
моссад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС планировало создать секретные базы в Турции и других странах, соседствующих с Израилем, чтобы координировать удары по связанным с еврейским государством целям, утверждает газета Times со ссылкой на документы, якобы захваченные в секторе Газа. "ХАМАС планировал создать секретную базу в Турции и террористические ячейки в других местах, чтобы координировать атаки против израильских целей в сопредельных странах, включая членов НАТО", - пишет издание. По данным газеты, документ под названием "Создание базы в Турции" якобы был изъят израильскими войсками в доме высокопоставленного члена ХАМАС Хамзы Абу Шанаба, близкого к лидеру движения в секторе Газа Яхье Синвару. Как утверждает издание, план предписывал создание "большого числа военных ячеек и агентурных точек во многих странах" в течение трех лет. Агенты ХАМАС якобы должны были заниматься диверсиями, убийствами офицеров и командиров израильской разведки "Моссад" и похищениями. Начали ли члены ХАМАС осуществление плана до атаки на Израиль 7 октября 2023 года – неизвестно, отмечает газета. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240305/khamas-1931131114.html
https://ria.ru/20240512/nyt-1945404901.html
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израиль
турция
рафах (провинция)
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в мире, израиль, турция, рафах (провинция), хамас, нато, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Рафах (провинция), ХАМАС, НАТО, Моссад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС планировало создать секретную базу в Турции, утверждает Times

Times: ХАМАС планировало создать секретные базы в Турции и других странах

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС планировало создать секретные базы в Турции и других странах, соседствующих с Израилем, чтобы координировать удары по связанным с еврейским государством целям, утверждает газета Times со ссылкой на документы, якобы захваченные в секторе Газа.
«
"ХАМАС планировал создать секретную базу в Турции и террористические ячейки в других местах, чтобы координировать атаки против израильских целей в сопредельных странах, включая членов НАТО", - пишет издание.
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По данным газеты, документ под названием "Создание базы в Турции" якобы был изъят израильскими войсками в доме высокопоставленного члена ХАМАС Хамзы Абу Шанаба, близкого к лидеру движения в секторе Газа Яхье Синвару.
Как утверждает издание, план предписывал создание "большого числа военных ячеек и агентурных точек во многих странах" в течение трех лет. Агенты ХАМАС якобы должны были заниматься диверсиями, убийствами офицеров и командиров израильской разведки "Моссад" и похищениями.
Начали ли члены ХАМАС осуществление плана до атаки на Израиль 7 октября 2023 года – неизвестно, отмечает газета.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильТурцияРафах (провинция)ХАМАСНАТОМоссадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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