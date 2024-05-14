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Путин назначил Калимулина своим помощником - РИА Новости, 14.05.2024
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11:20 14.05.2024 (обновлено: 11:21 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/kalimulin-1945802389.html
Путин назначил Калимулина своим помощником
Путин назначил Калимулина своим помощником - РИА Новости, 14.05.2024
Путин назначил Калимулина своим помощником
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Калимулина помощником президента Российской Федерации — начальником референтуры президента Российской... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:20
2024-05-14T11:21
политика
россия
владимир путин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Калимулина помощником президента Российской Федерации — начальником референтуры президента Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля. "Своими указами глава государства назначил: Калимулина Дмитрия Рафаэльевича – помощником Президента Российской Федерации – начальником Референтуры Президента Российской Федерации", - говорится в сообщении
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политика, россия, владимир путин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Владимир Путин, Назначение нового состава правительства России
Путин назначил Калимулина своим помощником

Путин назначил Калимулина начальником своей референтуры

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНачальник референтуры президента РФ Дмитрий Калимулин
Начальник референтуры президента РФ Дмитрий Калимулин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Начальник референтуры президента РФ Дмитрий Калимулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Калимулина помощником президента Российской Федерации — начальником референтуры президента Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля.
"Своими указами глава государства назначил: Калимулина Дмитрия Рафаэльевича – помощником Президента Российской Федерации – начальником Референтуры Президента Российской Федерации", - говорится в сообщении
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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