https://ria.ru/20240514/kalimulin-1945802389.html
Путин назначил Калимулина своим помощником
Путин назначил Калимулина своим помощником - РИА Новости, 14.05.2024
Путин назначил Калимулина своим помощником
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Калимулина помощником президента Российской Федерации — начальником референтуры президента Российской... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:20
2024-05-14T11:20
2024-05-14T11:21
политика
россия
владимир путин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Калимулина помощником президента Российской Федерации — начальником референтуры президента Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля. "Своими указами глава государства назначил: Калимулина Дмитрия Рафаэльевича – помощником Президента Российской Федерации – начальником Референтуры Президента Российской Федерации", - говорится в сообщении
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Владимир Путин, Назначение нового состава правительства России
Путин назначил Калимулина своим помощником
Путин назначил Калимулина начальником своей референтуры