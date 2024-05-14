https://ria.ru/20240514/izmenenie-1945816442.html

"Все отвергли": в США заговорили о смене политики в отношении России

"Все отвергли": в США заговорили о смене политики в отношении России - РИА Новости, 14.05.2024

"Все отвергли": в США заговорили о смене политики в отношении России

Правительству США необходимо сменить курс в отношении России и перестать отказываться от переговоров, поскольку нынешняя воинственная политика Вашингтона не... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:57

2024-05-14T11:57

2024-05-14T11:57

в мире

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сша

украина

владимир путин

такер карлсон

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Правительству США необходимо сменить курс в отношении России и перестать отказываться от переговоров, поскольку нынешняя воинственная политика Вашингтона не принесла результатов, пишет корреспондент Responsible Statecraft Майя Крейнс."США отвергли большинство заявлений Путина о его готовности к переговорам, которые он выразил в интервью Такеру Карлсону в феврале, сославшись на скептицизм по поводу того, что у него есть какие-либо искренние намерения закончить конфликт (на Украине. — Прим. ред.)", — отметила она.Крейнс подчеркнула, что Белому дому пора разрабатывать долгосрочную стратегию в отношении России и конфликта на Украине на основе дипломатии. Кроме того, добавила она, США и России необходимо научиться сосуществовать, поскольку обе страны являются крупнейшими мировыми сверхдержавами.В феврале во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предупредил, что опасные действия, заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.

https://ria.ru/20240514/aviatsiya-1945799584.html

https://ria.ru/20240514/kurten-1945774126.html

россия

сша

украина

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, такер карлсон