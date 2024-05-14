https://ria.ru/20240514/ivanov-1945874085.html

Биография Сергея Иванова

Биография Сергея Иванова - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Сергея Иванова

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Борисович Иванов родился 31 января 1953 года... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:36

2024-05-14T14:36

2024-05-14T14:36

справки

сергей иванов (политик)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

санкт-петербургский государственный университет

российский фонд прямых инвестиций

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Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Борисович Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1975 году окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), в 1976 году – высшие курсы КГБ СССР в Минске, в 1981 году – Краснознаменный институт КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки имени Ю.В. Андропова). В 1975 году преподавал в Ленинградском высшем инженерно-морском училище.В 1976 начал карьеру в органах госбезопасности с должности оперуполномоченного 1-го отдела управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области.С 1979 года – в центральном аппарате КГБ. Был в трех длительных служебных командировках в Скандинавских странах и Африке.После реорганизации КГБ СССР продолжил работу в Службе внешней разведки Российской Федерации, а затем в Федеральной службе безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ).С августа 1998 года – заместитель директора ФСБ РФ – начальник департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ РФ.С 15 ноября 1999 года являлся секретарем Совета Безопасности Российской Федерации. С 28 марта 2001 года занимал должность министра обороны Российской Федерации. С 14 ноября 2005 года был заместителем председателя правительства Российской Федерации – министром обороны Российской Федерации. С 16 февраля 2007 года был назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации. С 12 мая 2008 года – заместитель председателя правительства Российской Федерации. В 2011-2016 годах – руководитель администрации президента РФ.12 августа 2016 года был назначен специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. 14 мая 2024 года Сергей Иванов был переназначен на должность специального представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Член Совета Безопасности Российской Федерации.Председатель наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций, совета директоров телекоммуникационной компании "Ростелеком", попечительского совета Российского военно-исторического общества. Член наблюдательного совета государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех". Генерал-полковник запаса (1999).Действительный государственный советник РФ 1 класса (2011). Сергей Иванов удостоен многих наград, среди которых ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2003) и IV (2008) степеней, медаль П.А. Столыпина II степени (2011) и др.Владеет английским и шведским языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, сергей иванов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербургский государственный университет, российский фонд прямых инвестиций