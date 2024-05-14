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Биография Сергея Иванова - РИА Новости, 14.05.2024
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14:36 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/ivanov-1945874085.html
Биография Сергея Иванова
Биография Сергея Иванова - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Сергея Иванова
Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Борисович Иванов родился 31 января 1953 года... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:36
2024-05-14T14:36
справки
сергей иванов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербургский государственный университет
российский фонд прямых инвестиций
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Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Борисович Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1975 году окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), в 1976 году – высшие курсы КГБ СССР в Минске, в 1981 году – Краснознаменный институт КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки имени Ю.В. Андропова). В 1975 году преподавал в Ленинградском высшем инженерно-морском училище.В 1976 начал карьеру в органах госбезопасности с должности оперуполномоченного 1-го отдела управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области.С 1979 года – в центральном аппарате КГБ. Был в трех длительных служебных командировках в Скандинавских странах и Африке.После реорганизации КГБ СССР продолжил работу в Службе внешней разведки Российской Федерации, а затем в Федеральной службе безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ).С августа 1998 года – заместитель директора ФСБ РФ – начальник департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ РФ.С 15 ноября 1999 года являлся секретарем Совета Безопасности Российской Федерации. С 28 марта 2001 года занимал должность министра обороны Российской Федерации. С 14 ноября 2005 года был заместителем председателя правительства Российской Федерации – министром обороны Российской Федерации. С 16 февраля 2007 года был назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации. С 12 мая 2008 года – заместитель председателя правительства Российской Федерации. В 2011-2016 годах – руководитель администрации президента РФ.12 августа 2016 года был назначен специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. 14 мая 2024 года Сергей Иванов был переназначен на должность специального представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Член Совета Безопасности Российской Федерации.Председатель наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций, совета директоров телекоммуникационной компании "Ростелеком", попечительского совета Российского военно-исторического общества. Член наблюдательного совета государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех". Генерал-полковник запаса (1999).Действительный государственный советник РФ 1 класса (2011). Сергей Иванов удостоен многих наград, среди которых ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2003) и IV (2008) степеней, медаль П.А. Столыпина II степени (2011) и др.Владеет английским и шведским языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, сергей иванов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербургский государственный университет, российский фонд прямых инвестиций
Справки, Сергей Иванов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Санкт-Петербургский государственный университет, Российский фонд прямых инвестиций

Биография Сергея Иванова

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Борисович Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1975 году окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), в 1976 году – высшие курсы КГБ СССР в Минске, в 1981 году – Краснознаменный институт КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки имени Ю.В. Андропова).
В 1975 году преподавал в Ленинградском высшем инженерно-морском училище.
В 1976 начал карьеру в органах госбезопасности с должности оперуполномоченного 1-го отдела управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области.
С 1979 года – в центральном аппарате КГБ.
Был в трех длительных служебных командировках в Скандинавских странах и Африке.
После реорганизации КГБ СССР продолжил работу в Службе внешней разведки Российской Федерации, а затем в Федеральной службе безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ).
С августа 1998 года – заместитель директора ФСБ РФ – начальник департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ РФ.
С 15 ноября 1999 года являлся секретарем Совета Безопасности Российской Федерации.
С 28 марта 2001 года занимал должность министра обороны Российской Федерации.
С 14 ноября 2005 года был заместителем председателя правительства Российской Федерации – министром обороны Российской Федерации.
С 16 февраля 2007 года был назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации.
С 12 мая 2008 года – заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В 2011-2016 годах – руководитель администрации президента РФ.
12 августа 2016 года был назначен специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
14 мая 2024 года Сергей Иванов был переназначен на должность специального представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
Член Совета Безопасности Российской Федерации.
Председатель наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций, совета директоров телекоммуникационной компании "Ростелеком", попечительского совета Российского военно-исторического общества.
Член наблюдательного совета государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех".
Генерал-полковник запаса (1999).
Действительный государственный советник РФ 1 класса (2011).
Сергей Иванов удостоен многих наград, среди которых ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2003) и IV (2008) степеней, медаль П.А. Столыпина II степени (2011) и др.
Владеет английским и шведским языками.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСергей Иванов (политик)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Санкт-Петербургский государственный университетРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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