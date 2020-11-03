https://ria.ru/20201103/naryshkin-1582806384.html

Альма-матер СВР снова носит имя Юрия Андропова, рассказал Нарышкин

Альма-матер СВР снова носит имя Юрия Андропова, рассказал Нарышкин

Академии внешней разведки - основному учебному заведению Службы внешней разведки России - при поддержке президента РФ вернули имя Юрия Андропова, рассказал... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:24

2020-11-03T12:24

2020-11-03T15:11

россия

ясенево

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

кпсс

юрий андропов

дмитрий киселев

сергей нарышкин

ссср

безопасность

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Академии внешней разведки - основному учебному заведению Службы внешней разведки России - при поддержке президента РФ вернули имя Юрия Андропова, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.По словам Нарышкина, в 2018 году, когда исполнялось 80 лет Академии внешней разведки, она вновь получила имя Юрия Андропова, которое в 1990-х "как-то стыдливо" из названия учебного заведения ушло. "А два года назад президент согласился, решительно и сразу согласился с нашим предложением - и Академия вновь носит имя этого человека", - добавил директор СВР.Официально о возвращении Академии имени Андропова не сообщалось.Имя бывшего генсека ЦК КПСС Андропова в СВР помнят и ценят. "Этот по-настоящему крупный государственный деятель в течение многих лет находился на посту председателя Комитета государственной безопасности. И он с особым вниманием относился к разведывательному подразделению. Тогда это было Первое главное управление Комитета государственной безопасности", - сообщил Нарышкин."Одна такая деталь: все руководители КГБ стояли на партийном учете в том или ином подразделении. Юрий Владимирович был членом парторганизации Первого главного управления, разведки, принимал активное участие в их профессиональной жизни. Более того, даже встречался с зарубежными источниками Первого главка", - добавил директор СВР.Внешняя разведка обязана Андропову очень важным решением, которое по его инициативе было принято в начале 1970-х - о переезде Первого главка из центра города за пределы Москвы, в район Ясенево, где теперь располагается штаб-квартира СВР, отметил Нарышкин. "И важно, что это дало возможность развивать и человеческий, и технологический потенциал. Этот потенциал - ведь прошло 50 лет с того решения - этот потенциал не исчерпан", - отметил Нарышкин.Юрий Андропов (1914-1984) - советский государственный деятель, в 1967-1982 годах - председатель Комитета государственной безопасности СССР, в 1982-1984 годах - генеральный секретарь ЦК КПСС.Академия внешней разведки основана 3 октября 1938 года как Школа особого назначения (ШОН). В 1943 году ШОН переименовали в Разведывательную школу (РАШ) 1-го Управления Народного комиссариата государственной безопасности СССР. С сентября 1948 года РАШ вновь переименовали в Высшую разведывательную школу (ВРШ). В переписке в системе Комитета госбезопасности СССР и в обиходе ВРШ еще называли "школой №101". В 1967 году за вклад воспитанников ВРШ в обеспечение безопасности государства ее наградили орденом Красного Знамени. Еще через год Высшую разведывательную школу преобразовали в Краснознаменный институт (КИ) КГБ СССР с правами высшего учебного заведения. После кончины Андропова в 1984 году Краснознаменному институту присвоили его имя. С конца 1994 года КИ называется Академией внешней разведки.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201103/razvedka-1582801413.html

https://ria.ru/20201026/penitsillin-1581566625.html

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Нарышкин: на смену западноцентричному миропорядку приходит многополярность "То нынешний ход развития международной ситуации, международной обстановки подтверждает правильность выводов о том, что западноцентричный миропорядок разрушается и на смену приходит многополярность" - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. 2020-11-03T12:24 true PT2M32S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ясенево, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), кпсс, юрий андропов, дмитрий киселев, сергей нарышкин, ссср, безопасность