https://ria.ru/20240514/ivanov-1945794273.html

Путин назначил Сергея Иванова спецпредставителем президента

Путин назначил Сергея Иванова спецпредставителем президента - РИА Новости, 14.05.2024

Путин назначил Сергея Иванова спецпредставителем президента

Президент России Владимир Путин переназначил Сергея Иванова спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:06

2024-05-14T11:06

2024-05-14T12:36

политика

россия

сергей иванов (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переназначил Сергея Иванова спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, сообщается на сайте Кремля."Своими указами глава государства назначил:.. Иванова Сергея Борисовича - специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240514/peskov-1945792752.html

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политика, россия, сергей иванов (политик), владимир путин