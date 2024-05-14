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Путин назначил Сергея Иванова спецпредставителем президента - РИА Новости, 14.05.2024
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11:06 14.05.2024 (обновлено: 12:36 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ivanov-1945794273.html
Путин назначил Сергея Иванова спецпредставителем президента
Путин назначил Сергея Иванова спецпредставителем президента - РИА Новости, 14.05.2024
Путин назначил Сергея Иванова спецпредставителем президента
Президент России Владимир Путин переназначил Сергея Иванова спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:06
2024-05-14T12:36
политика
россия
сергей иванов (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переназначил Сергея Иванова спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, сообщается на сайте Кремля."Своими указами глава государства назначил:.. Иванова Сергея Борисовича - специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта", - говорится в сообщении.
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политика, россия, сергей иванов (политик), владимир путин
Политика, Россия, Сергей Иванов (политик), Владимир Путин
Путин назначил Сергея Иванова спецпредставителем президента

Путин переназначил Иванова спецпредставителем по вопросам экологии и транспорта

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Сергей Иванов . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переназначил Сергея Иванова спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, сообщается на сайте Кремля.
«
"Своими указами глава государства назначил:.. Иванова Сергея Борисовича - специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта", - говорится в сообщении.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Путин переназначил Пескова пресс-секретарем президента
Вчера, 10:55
 
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