https://ria.ru/20240514/istoriya-1945769808.html
История не станет обязательным ЕГЭ из-за увеличения часов
История не станет обязательным ЕГЭ из-за увеличения часов - РИА Новости, 14.05.2024
История не станет обязательным ЕГЭ из-за увеличения часов
Нет необходимости сделать ЕГЭ по истории обязательным для сдачи, несмотря на увеличение часов этого предмета в школе, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:02
2024-05-14T08:02
2024-05-14T10:33
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
анзор музаев
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Нет необходимости сделать ЕГЭ по истории обязательным для сдачи, несмотря на увеличение часов этого предмета в школе, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, ранее общее количество часов, отведенных на изучение истории в школах, составляло 340."Об этом много говорилось, чтобы тот или иной предмет сделали обязательным, необходимости нет", - сказал Музаев, добавив, что акцент на изучение истории был сделан давно.Глава Рособрнадзора отметил, что введение обязательного ЕГЭ по тому или иному предмету не улучшит ситуацию по его усвоению в школе."Если мы вводим обязательный экзамен и хотим, чтобы вся возрастная параллель прошла через это, тогда надо говорить не об обязательном ЕГЭ, а об экзамене, который обязателен в 9 классе (ОГЭ), потому что после 9 класса половина выпускников уходит в учреждения среднего профессионального образования", - подытожил Музаев.
https://ria.ru/20240428/ekzamen-1942885978.html
https://ria.ru/20240514/ege-1945767095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анзор музаев, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Анзор Музаев, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
История не станет обязательным ЕГЭ из-за увеличения часов
История не станет обязательным ЕГЭ из-за увеличения часов этого предмета
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Нет необходимости сделать ЕГЭ по истории обязательным для сдачи, несмотря на увеличение часов этого предмета в школе, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Минпросвещения России
утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, ранее общее количество часов, отведенных на изучение истории в школах, составляло 340.
"Об этом много говорилось, чтобы тот или иной предмет сделали обязательным, необходимости нет", - сказал Музаев, добавив, что акцент на изучение истории был сделан давно.
Глава Рособрнадзора отметил, что введение обязательного ЕГЭ по тому или иному предмету не улучшит ситуацию по его усвоению в школе.
"Если мы вводим обязательный экзамен и хотим, чтобы вся возрастная параллель прошла через это, тогда надо говорить не об обязательном ЕГЭ, а об экзамене, который обязателен в 9 классе (ОГЭ), потому что после 9 класса половина выпускников уходит в учреждения среднего профессионального образования", - подытожил Музаев.