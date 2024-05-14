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История не станет обязательным ЕГЭ из-за увеличения часов - РИА Новости, 14.05.2024
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08:02 14.05.2024 (обновлено: 10:33 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/istoriya-1945769808.html
История не станет обязательным ЕГЭ из-за увеличения часов
История не станет обязательным ЕГЭ из-за увеличения часов - РИА Новости, 14.05.2024
История не станет обязательным ЕГЭ из-за увеличения часов
Нет необходимости сделать ЕГЭ по истории обязательным для сдачи, несмотря на увеличение часов этого предмета в школе, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:02
2024-05-14T10:33
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
анзор музаев
россия
социальный навигатор
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Нет необходимости сделать ЕГЭ по истории обязательным для сдачи, несмотря на увеличение часов этого предмета в школе, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, ранее общее количество часов, отведенных на изучение истории в школах, составляло 340."Об этом много говорилось, чтобы тот или иной предмет сделали обязательным, необходимости нет", - сказал Музаев, добавив, что акцент на изучение истории был сделан давно.Глава Рособрнадзора отметил, что введение обязательного ЕГЭ по тому или иному предмету не улучшит ситуацию по его усвоению в школе."Если мы вводим обязательный экзамен и хотим, чтобы вся возрастная параллель прошла через это, тогда надо говорить не об обязательном ЕГЭ, а об экзамене, который обязателен в 9 классе (ОГЭ), потому что после 9 класса половина выпускников уходит в учреждения среднего профессионального образования", - подытожил Музаев.
https://ria.ru/20240428/ekzamen-1942885978.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анзор музаев, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Анзор Музаев, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
История не станет обязательным ЕГЭ из-за увеличения часов

История не станет обязательным ЕГЭ из-за увеличения часов этого предмета

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкУчебник по истории России
Учебник по истории России - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Учебник по истории России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Нет необходимости сделать ЕГЭ по истории обязательным для сдачи, несмотря на увеличение часов этого предмета в школе, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, ранее общее количество часов, отведенных на изучение истории в школах, составляло 340.
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"Об этом много говорилось, чтобы тот или иной предмет сделали обязательным, необходимости нет", - сказал Музаев, добавив, что акцент на изучение истории был сделан давно.
Глава Рособрнадзора отметил, что введение обязательного ЕГЭ по тому или иному предмету не улучшит ситуацию по его усвоению в школе.
"Если мы вводим обязательный экзамен и хотим, чтобы вся возрастная параллель прошла через это, тогда надо говорить не об обязательном ЕГЭ, а об экзамене, который обязателен в 9 классе (ОГЭ), потому что после 9 класса половина выпускников уходит в учреждения среднего профессионального образования", - подытожил Музаев.
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