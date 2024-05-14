https://ria.ru/20240514/istoriya-1945769808.html

История не станет обязательным ЕГЭ из-за увеличения часов

История не станет обязательным ЕГЭ из-за увеличения часов - РИА Новости, 14.05.2024

История не станет обязательным ЕГЭ из-за увеличения часов

Нет необходимости сделать ЕГЭ по истории обязательным для сдачи, несмотря на увеличение часов этого предмета в школе, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:02

2024-05-14T08:02

2024-05-14T10:33

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

анзор музаев

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Нет необходимости сделать ЕГЭ по истории обязательным для сдачи, несмотря на увеличение часов этого предмета в школе, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, ранее общее количество часов, отведенных на изучение истории в школах, составляло 340."Об этом много говорилось, чтобы тот или иной предмет сделали обязательным, необходимости нет", - сказал Музаев, добавив, что акцент на изучение истории был сделан давно.Глава Рособрнадзора отметил, что введение обязательного ЕГЭ по тому или иному предмету не улучшит ситуацию по его усвоению в школе."Если мы вводим обязательный экзамен и хотим, чтобы вся возрастная параллель прошла через это, тогда надо говорить не об обязательном ЕГЭ, а об экзамене, который обязателен в 9 классе (ОГЭ), потому что после 9 класса половина выпускников уходит в учреждения среднего профессионального образования", - подытожил Музаев.

https://ria.ru/20240428/ekzamen-1942885978.html

https://ria.ru/20240514/ege-1945767095.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анзор музаев, россия, социальный навигатор, сн_образование