https://ria.ru/20240514/inoagenty-1945945186.html

Совфед одобрил запрет иноагентам избираться

Совфед одобрил запрет иноагентам избираться - РИА Новости, 14.05.2024

Совфед одобрил запрет иноагентам избираться

Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается запретить иноагентам избираться на выборах любых уровней. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:21

2024-05-14T17:21

2024-05-14T21:07

политика

совет федерации рф

иноагенты

обсуждение закона об иноагентах в грузии

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается запретить иноагентам избираться на выборах любых уровней.Так, закон об основных гарантиях избирательных прав граждан дополнится нормой о том, что при проведении выборов кандидат должен прекратить статус иностранного агента к сроку представления документов в избирательную комиссию. "Такая норма станет действовать в ходе выборов в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления", - пояснила РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Законом предусматривается, что уже зарегистрированный на выборах кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов. Однако, как отметила сенатор, иноагенты и лица, включенные в реестр террористов и экстремистов, не смогут стать наблюдателями, уполномоченными представителями или доверенными лицами кандидатов и партий, жертвователями в избирательные фонды кандидатов.Согласно тексту инициативы, полномочия действующих сенаторов и депутатов федеральных и региональных органов законодательной власти, депутатов органов местного самоуправления, а также губернаторов и мэров городов прекращаются в случае получения ими статуса иностранного агента.Также на момент вступления закона в силу полномочия представителей органов публичной власти, включенных в реестр иностранных агентов, прекращаются досрочно в случае, если они не будут из него исключены в течение последующих 180 дней. Инициатива также предполагает исключение одномандатников из списка кандидатов по округу при опечатках в документах, поданных на регистрацию в избирательные комиссии.

https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html

https://ria.ru/20240508/stupin-1944623141.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, совет федерации рф, иноагенты, обсуждение закона об иноагентах в грузии