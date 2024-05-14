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Совфед одобрил запрет иноагентам избираться - РИА Новости, 14.05.2024
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17:21 14.05.2024 (обновлено: 21:07 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/inoagenty-1945945186.html
Совфед одобрил запрет иноагентам избираться
Совфед одобрил запрет иноагентам избираться - РИА Новости, 14.05.2024
Совфед одобрил запрет иноагентам избираться
Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается запретить иноагентам избираться на выборах любых уровней. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:21
2024-05-14T21:07
политика
совет федерации рф
иноагенты
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается запретить иноагентам избираться на выборах любых уровней.Так, закон об основных гарантиях избирательных прав граждан дополнится нормой о том, что при проведении выборов кандидат должен прекратить статус иностранного агента к сроку представления документов в избирательную комиссию. "Такая норма станет действовать в ходе выборов в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления", - пояснила РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Законом предусматривается, что уже зарегистрированный на выборах кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов. Однако, как отметила сенатор, иноагенты и лица, включенные в реестр террористов и экстремистов, не смогут стать наблюдателями, уполномоченными представителями или доверенными лицами кандидатов и партий, жертвователями в избирательные фонды кандидатов.Согласно тексту инициативы, полномочия действующих сенаторов и депутатов федеральных и региональных органов законодательной власти, депутатов органов местного самоуправления, а также губернаторов и мэров городов прекращаются в случае получения ими статуса иностранного агента.Также на момент вступления закона в силу полномочия представителей органов публичной власти, включенных в реестр иностранных агентов, прекращаются досрочно в случае, если они не будут из него исключены в течение последующих 180 дней. Инициатива также предполагает исключение одномандатников из списка кандидатов по округу при опечатках в документах, поданных на регистрацию в избирательные комиссии.
https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html
https://ria.ru/20240508/stupin-1944623141.html
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политика, совет федерации рф, иноагенты, обсуждение закона об иноагентах в грузии
Политика, Совет Федерации РФ, иноагенты, Обсуждение закона об иноагентах в Грузии
Совфед одобрил запрет иноагентам избираться

Совфед одобрил запрет иноагентам избираться на выборах любого уровня

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается запретить иноагентам избираться на выборах любых уровней.
Так, закон об основных гарантиях избирательных прав граждан дополнится нормой о том, что при проведении выборов кандидат должен прекратить статус иностранного агента к сроку представления документов в избирательную комиссию. "Такая норма станет действовать в ходе выборов в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления", - пояснила РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
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Законом предусматривается, что уже зарегистрированный на выборах кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов. Однако, как отметила сенатор, иноагенты и лица, включенные в реестр террористов и экстремистов, не смогут стать наблюдателями, уполномоченными представителями или доверенными лицами кандидатов и партий, жертвователями в избирательные фонды кандидатов.
Согласно тексту инициативы, полномочия действующих сенаторов и депутатов федеральных и региональных органов законодательной власти, депутатов органов местного самоуправления, а также губернаторов и мэров городов прекращаются в случае получения ими статуса иностранного агента.
Также на момент вступления закона в силу полномочия представителей органов публичной власти, включенных в реестр иностранных агентов, прекращаются досрочно в случае, если они не будут из него исключены в течение последующих 180 дней. Инициатива также предполагает исключение одномандатников из списка кандидатов по округу при опечатках в документах, поданных на регистрацию в избирательные комиссии.
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