https://ria.ru/20240514/indoneziya-1945815913.html
В Индонезии россиянину грозит смертная казнь
В Индонезии россиянину грозит смертная казнь - РИА Новости, 14.05.2024
В Индонезии россиянину грозит смертная казнь
Двум гражданам Украины и гражданину России грозит смертная казнь по законам Индонезии за создание нарколаборатории и сети по продаже запрещенных веществ на... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:55
2024-05-14T11:55
2024-05-14T11:55
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Двум гражданам Украины и гражданину России грозит смертная казнь по законам Индонезии за создание нарколаборатории и сети по продаже запрещенных веществ на острове Бали, сообщил индонезийский портал Detik со ссылкой на полицию. Власти острова заявили, что четверо подозреваемых - гражданин Индонезии и трое иностранцев - были арестованы в начале мая на Бали на вилле площадью 180 "квадратов". Их обвиняют в создании лаборатории по выращиванию марихуаны и производству мефедрона. "Подозреваемым из Украины предъявлено обвинение в производстве наркотиков", - заявил комиссар Вахью Видада, глава агентства уголовных расследований национальной полиции Индонезии. По его словам, подозреваемый из России продавал наркотики через даркнет. "Всем подозреваемым были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, максимальным наказанием за которые - смертная казнь и штраф в размере 10 миллиардов индонезийских рупий (около 620 тысяч долларов - ред.)", - уточняет издание. Полиция конфисковала на вилле подозреваемых не менее 10 килограммов марихуаны, 684 грамма мефедрона и 107 граммов кокаина. "Мы также конфисковали оборудование для печати таблеток экстази, которое можно было использовать для производства наркотиков, но их производство потерпело неудачу", - отметил Видада. По его словам, подозреваемые предположительно распространяли свой товар через даркнет и закрытые группы в Telegram. При этом, по словам полиции, коды доступа в закрытые группы писали на стенах в туристических районах Бали. "Обычным людям секретный код показался бы чем-то заурядным. Однако после расследования выяснилось, что код представлял собой ссылку на веб-сайт, рекламирующий марихуану и мефедрон", - уточнили стражи порядка. В Индонезии самые суровые в мире наказания за наркотики, они включают в себя смертную казнь. На настоящий момент несколько иностранцев в стране получили такой приговор и надеются на его смягчение.
https://ria.ru/20240205/pisatel-1925398497.html
https://ria.ru/20240507/beritabali-1944382833.html
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в мире, индонезия, бали, украина
В мире, Индонезия, Бали, Украина
В Индонезии россиянину грозит смертная казнь
В Индонезии россиянину грозит казнь за создание сети по продаже наркотиков
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Двум гражданам Украины и гражданину России грозит смертная казнь по законам Индонезии за создание нарколаборатории и сети по продаже запрещенных веществ на острове Бали, сообщил индонезийский портал Detik
со ссылкой на полицию.
Власти острова заявили, что четверо подозреваемых - гражданин Индонезии и трое иностранцев - были арестованы в начале мая на Бали на вилле площадью 180 "квадратов". Их обвиняют в создании лаборатории по выращиванию марихуаны и производству мефедрона.
"Подозреваемым из Украины предъявлено обвинение в производстве наркотиков", - заявил комиссар Вахью Видада, глава агентства уголовных расследований национальной полиции Индонезии. По его словам, подозреваемый из России продавал наркотики через даркнет.
"Всем подозреваемым были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, максимальным наказанием за которые - смертная казнь и штраф в размере 10 миллиардов индонезийских рупий (около 620 тысяч долларов - ред.)", - уточняет издание.
Полиция конфисковала на вилле подозреваемых не менее 10 килограммов марихуаны, 684 грамма мефедрона и 107 граммов кокаина.
"Мы также конфисковали оборудование для печати таблеток экстази, которое можно было использовать для производства наркотиков, но их производство потерпело неудачу", - отметил Видада.
По его словам, подозреваемые предположительно распространяли свой товар через даркнет и закрытые группы в Telegram. При этом, по словам полиции, коды доступа в закрытые группы писали на стенах в туристических районах Бали.
"Обычным людям секретный код показался бы чем-то заурядным. Однако после расследования выяснилось, что код представлял собой ссылку на веб-сайт, рекламирующий марихуану и мефедрон", - уточнили стражи порядка.
В Индонезии самые суровые в мире наказания за наркотики, они включают в себя смертную казнь. На настоящий момент несколько иностранцев в стране получили такой приговор и надеются на его смягчение.