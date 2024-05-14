https://ria.ru/20240514/gosduma-1945854909.html

В "Единой России" рассказали, кому передадут мандат Ямпольской

В "Единой России" рассказали, кому передадут мандат Ямпольской - РИА Новости, 14.05.2024

В "Единой России" рассказали, кому передадут мандат Ямпольской

Депутатский мандат Елены Ямпольской в Госдуме перейдет следующему в списке кандидатов от "Единой России" Анатолию Иванову, если он не откажется, сообщил РИА... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:25

2024-05-14T13:25

2024-05-14T13:25

политика

россия

елена ямпольская

александр сидякин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Депутатский мандат Елены Ямпольской в Госдуме перейдет следующему в списке кандидатов от "Единой России" Анатолию Иванову, если он не откажется, сообщил РИА Новости депутат ГД, руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин. Ранее президент России Владимир Путин назначил Ямпольскую своим советником. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что она будет заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политики. Вопрос о досрочном сложении полномочий Ямпольской в ГД могут рассмотреть на следующей неделе. "Следующему по списку (будет передан мандат). Если он не откажется от мандата, то да (Иванову). Если откажется, то следующему и так далее", - ответил Сидякин.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, елена ямпольская, александр сидякин, госдума рф, единая россия