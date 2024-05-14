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ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 14.05.2024 (обновлено: 20:33 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/gorlovka-1945995568.html
ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 14.05.2024
ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска в 20.00 сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T20:32
2024-05-14T20:33
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
украина
безопасность
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в 20.00 сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины): 20.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.С 18.00 до 18.40 ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка и Горловке пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945985212.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Безопасность
ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия атаки БПЛА в Никитовском районе Горловки
Последствия атаки БПЛА в Никитовском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия атаки БПЛА в Никитовском районе Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в 20.00 сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины): 20.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
С 18.00 до 18.40 ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка и Горловке пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Российские военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Спецоперация, 14 мая: Белоусов назвал ключевую задачу СВО
Вчера, 19:45
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаБезопасность
 
 
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