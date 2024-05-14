https://ria.ru/20240514/gorlovka-1945995568.html

ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку

ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 14.05.2024

ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска в 20.00 сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T20:32

2024-05-14T20:32

2024-05-14T20:33

специальная военная операция на украине

горловка

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в 20.00 сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины): 20.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.С 18.00 до 18.40 ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка и Горловке пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945985212.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, украина, безопасность