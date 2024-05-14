https://ria.ru/20240514/genotsid-1945938488.html

В Киеве обвинили НАТО в геноциде украинцев

В Киеве обвинили НАТО в геноциде украинцев - РИА Новости, 14.05.2024

В Киеве обвинили НАТО в геноциде украинцев

Украинский политик, глава партии "Держава" Дмитрий Василец заявил, что считает ситуацию на Украине целенаправленным геноцидом украинцев со стороны стран НАТО. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:03

2024-05-14T17:03

2024-05-14T17:04

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

владимир путин

нато

евросоюз

вооруженные силы украины

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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Украинский политик, глава партии "Держава" Дмитрий Василец заявил, что считает ситуацию на Украине целенаправленным геноцидом украинцев со стороны стран НАТО. "Украина Зеленского превратилась в один большой натовский концлагерь, где украинцев просто как животных отлавливают на улицах… У них отобрали все права. Ситуация на оккупированной блоком НАТО территории идет по самому худшему сценарию с прицелом на то, чтобы уничтожить как можно больше украинцев как этническую группу. Идет целенаправленный геноцид со стороны натовских стран", - сказал политик белорусскому агентству Белта. В июне 2022 года Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность на Украине партии "Держава". Василец назвал НАТО стороной конфликта и заявил, что страны блока будут стараться сделать все, чтобы использовать не свои войска, а украинцев, которые "бесправные и находятся на птичьих правах в ЕС". "Логично предположить, что страны ЕС очень скоро согласуют новые формулировки в европейском законодательстве, чтобы иметь основания высылать украинцев обратно в режим Зеленского, на оккупированную блоком НАТО территорию Украины и загонять в "натовскую частную военную компанию ВСУ". Начинать будут Прибалтика и Польша как страны, максимально зависящие от США", - сказал он. "Одна из задач англосаксов - уничтожение русскоязычного славянского населения. И они успешно достигают целей, когда украинцев банально вылавливают на улице и просто закидывают на убой. Мы должны признать, что это форма геноцида", - сказал Василец. По мнению украинского политика, в США недавно разблокировали поставки денег и оружия именно благодаря тому, что Киев усиливает меры принудительной мобилизации. Он добавил, что в Вашингтоне и Киеве "прекрасно понимают, что русскоязычное население Украины, которого больше 50%, к ним по умолчанию нелояльно". "Большинство украинцев поддерживают мирные отношения с Россией, многие… видят свое будущее вместе и в составе России. Натовский режим делает все, чтобы уничтожить на поле боя в первую очередь именно этих украинцев, которых по умолчанию записывает к нелояльным ", - сказал Василец. По его словам, десятки тысяч украинцев добровольно вступили в русскую армию и освобождают свою землю. При этом украинский политик отметил, что офицерский состав ВСУ выполняет команды США. Василец добавил, что в украинской армии у офицеров нет продвижения по службе, если они не проходили в странах НАТО курсы. "Фактически их официально отправляли туда на вербовку. Тех, кто был не согласен с вербовкой, полностью удаляли из вооруженных сил. Тех, кто готов был, продвигали по службе", - сказал Василец. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240509/ukraina-1944989234.html

https://ria.ru/20240513/stoltenberg-1945686360.html

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

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россия, украина, сша, владимир путин, нато, евросоюз, вооруженные силы украины, киев