https://ria.ru/20240514/gavrilov-1945988651.html

Депутат Гаврилов: цветочный бизнес нуждается в государственной поддержке

Депутат Гаврилов: цветочный бизнес нуждается в государственной поддержке - РИА Новости, 14.05.2024

Депутат Гаврилов: цветочный бизнес нуждается в государственной поддержке

Цветочный бизнес нуждается в отдельной государственной поддержке и изменении налогообложения цветоводства как отрасли растениеводства сельского хозяйства, чтобы РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T19:49

2024-05-14T19:49

2024-05-14T19:49

твой бизнес

россия

сергей гаврилов

оксана лут

госдума рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945988495_0:195:3060:1916_1920x0_80_0_0_6c900882341cd8dca0447104a4ff6e7a.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Цветочный бизнес нуждается в отдельной государственной поддержке и изменении налогообложения цветоводства как отрасли растениеводства сельского хозяйства, чтобы дать стимул для его ускоренного развития, заявил РИА Новости глава комитета ГД по вопросам собственности Сергей Гаврилов. Минсельхоз РФ совместно с Минэкономразвития рассматривает меры по ограничению ввоза в Россию цветов из недружественных стран, ранее заявила утвержденный ГД кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут. "Цветочный бизнес, который вполне может быть очень прибыльным для предпринимателей и для нашего государства нуждается в отдельной государственной поддержке… Со стороны государства необходима серьёзная поддержка и изменение налогообложения цветоводства как отрасли растениеводства сельского хозяйства, чтобы дать стимул для его ускоренного развития", - сказал Гаврилов. Депутат сообщил, что для того, чтобы хотя бы в половину обеспечить импортозамещение цветочного рынка России нужно построить в 40 раз больше производств. "Но только важно, чтобы это не растянулось на десятилетия, а то в ближайшей перспективе букет будет стоить от 10 тысяч и выше", - отметил он. По его словам, очень важно решить вопрос с регулированием данной отрасли, в том числе для реализации нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". "Для эффективной и конкурентной экономики не мешало бы вспомнить про теневую изнаночную сторону цветочного бизнеса, который имеет большие обороты в нашей стране в формате предзаказа цветов без каких-либо гарантий. Из-за этого уже давно ни в столице, ни в деревне цветочных салонов и интернет-магазинов с приемлемыми ценами на цветы не осталось. Там цена букета варьируется от нескольких тысяч до плюс бесконечности", - подчеркнул депутат. Гаврилов считает, что всё идёт от монополистов, которые закупают в недружественных странах цветы за евро, "а мы наблюдаем лишь демоверсию клиентоориентированности, которой нет на самом деле". "Можно сколько угодно списывать на инфляцию и курсы валют, на логистику и глобальное потепление, но тюльпаны сами спокойно размножаются каждый год, их популяция растёт в геометрической прогрессии, так как это луковичное растение и получается, что импортный только первичный посадочный материал, далее возможно самостоятельное селекционирование и размножение цветов здесь, в России", - добавил он.

https://ria.ru/20240308/tsvety-1931868998.html

https://ria.ru/20240304/tsvety-1930914069.html

https://ria.ru/20231110/import-1908714108.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, сергей гаврилов, оксана лут, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса